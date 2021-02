McDonald’s : un produit mythique du célèbre fast-food va disparaitre très bientôt ! Vous n’êtes pas prêts !

Personne n’aurait pu s’attendre à voir un tel scandale de la part de McDonald’s, la grande firme américaine qui fait tout pour pouvoir lutter contre ses concurrents dans le monde des fast-food comme Burger King ou encore KFC. Il faut dire que la bataille est rude et les restaurants rapides font tout ce qui est en leur possible pour pouvoir gagner cette grande bataille qui représente un très gros marché en France notamment, mais également partout dans le monde.

Malheureusement, McDonald’s tout comme les autres est contraint de faire tout son possible pour pouvoir apporter des innovations : les concurrents ne se font pas de cadeaux et certains prennent des décisions parfois assez radicales pour pouvoir donner envie aux consommateurs de revenir chez eux pour goûter de succulents hamburgers avec des frites ou autre chose en accompagnement.

Récemment, on a par exemple pu voir Burger King faire quelques expérimentations mais qui ont malheureusement été assez limitées pour ne pas dire quasiment pas utilisées par les consommateurs et les plus grands fans de hamburgers.

Les fast-foods sont de plus en plus critiqués pour leur manque de pratiques écologiques : ils réagissent et se mettent tous en marche

Alors que l’on retrouve de plus en plus de jeunes français qui revendiquent être assez sensibles à toutes les problématiques qui sont liées de près ou de loin au domaine de l’écologie, il n’en fallait pas plus à toutes les plus grandes chaînes de fast-food pour réagir et mettre un plan de bataille en ordre.

Ce n’est clairement pas un hasard d’ailleurs si les restaurants McDonald’s ont pu changer leur logo il y a une petite dizaine d’années maintenant, en intégrant notamment du vert dans le logo, ce qui n’a pas été pour déplaire à certains.

En revanche, les plus grands écologistes n’ont pas du tout apprécié la manière de McDonald’s de fonctionner : ils y voient très clairement un acte de “green washing” car excepté le logo qui avait été modifié à l’époque, aucune autre action n’avait été mise en place. Mais dans quelques temps, c’est une décision radicale que s’apprête à prendre la grande enseigne et qui pourrait bel et bien changer la donne, c’est le moins que l’on puisse dire.

McDonald’s veut tout faire pour retirer le plastique de ses restaurants, quitte à devoir prendre des décisions radicales

C’est une nouvelle qui va faire vraiment froid dans le dos et qui ne va pas être appréciée par les plus jeunes d’entre vous. En effet, la grande firme américaine a pris une très grande décision qui va tout changer dans ses menus : on ne retrouvera désormais plus de jouets en plastique dans les Happy Meal !

Si depuis maintenant plusieurs années, il semble que la firme américaine de fast-food essaye tant bien que mal de faire des efforts en proposant notamment des carottes à la place des fameuses frites, ainsi que des pommes à la place des desserts au chocolat, c’est encore une fois un nouveau pas qui est franchi par le restaurant américain qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Bien que pour le moment les ventes de ses produits n’aient pas encore diminué, cela pourrait bel et bien être le cas si les consommateurs choisissent de ne plus faire appel à leurs services !