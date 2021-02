Mcfly et Carlito donne un coup de jeune à Emmanuel Macron avec leur vidéo sur les gestes barrières qui fait du buzz !

Nous savons que la France traverse une période assez complexe même si les chiffres ont tendance à ne pas dégringoler comme certains auraient pu le penser. Certes, la vigilance est de mise, mais Emmanuel Macron souhaite sans doute relever un défi : tenter de parler et de toucher une population assez jeune. Le président de la République a sans doute eu l’idée de se rapprocher de ces youtubeurs qui peuvent obtenir des millions de vues grâce à leur proximité avec certains profils. Emmanuel Macron a donc lancé le défi assez simple : atteindre les 10 millions de vues avec une vidéo dédiée aux gestes barrières.

Mcfly et Carlito optent pour la franchise afin de capter les attentions

Le duo aurait pu proposer une vidéo assez simple pour énumérer tous les gestes barrières à réaliser pendant cette pandémie qui n’est toujours pas terminée. Mcfly et Carlito ont pourtant opté pour l’inverse en jouant sur la carte de la franchise. Ils révèlent qu’ils n’ont pas forcément tendance à respecter les gestes barrières puisque le masque peut être désagréable et ils ont toujours une bonne raison pour ne pas le porter.

Finalement, les dires du duo se concrétisent dans de nombreux foyers qui agissent de la même façon, mais il souhaite alerter .

. Mcfly et Carlito marquent alors des points en précisant qu’ils ne respectent pas toujours les gestes, mais qu’ils sont finalement indispensables pour retrouver les anciennes activités.

Les paroles de la chanson sont très sympathiques, elles ont naturellement touché le public assez jeune et le duo devrait atteindre les 10 millions de vues assez rapidement.

J’ai finalement apprécié la chanson de Mcfly et Carlito puisqu’elle n’est pas moralisatrice, nous avons tous à un moment donné depuis mars 2020 commis au moins une erreur avec les gestes barrières et elle aurait pu avoir des conséquences. Le duo rappelle donc l’importance de ces derniers grâce à Emmanuel Macron, qui apparaît dans la vidéo. C’est bien fait, la chanson s’écoute facilement et elle est bien sûr devenue virale puisqu’il y a un objectif très sympathique à atteindre.

Si Mcfly et Carlito obtiennent 10 millions de vues, ils pourront tourner à l’Élysée avec le président de la République afin de partager quelques anecdotes.

Plus de 5 millions de vues récoltées en une journée

La vidéo de Mcfly et Carlito a été dévoilée ce dimanche aux alentours de 10 heures et les vues ont pu s’enchaîner très rapidement. Au moment où cet article est écrit, ce sont plus de 5.6 millions de vues qui sont identifiées sur cette vidéo assez simple puisqu’elle est baptisée « Je me souviens ». Rapidement, la vidéo a connu un certain buzz puisqu’elle a été dévoilée sur tous les réseaux sociaux et il y a même un hashtag spécial sur le site de micro-blogging Twitter. Il y a donc de grandes chances pour que le défi lancé par Macron soit réalisé.

Le public attend désormais avec une vive impatience les confidences d’Emmanuel Macron. Ce dernier a peut-être trouvé une recette intéressante pour parler à certains publics qui ne regardent pas forcément les conférences de presse. De ce fait, avec une vidéo postée par des Youtubeurs largement suivis et aimés, il peut atteindre plus facilement ces personnes qui ne respectent pas les gestes barrières et qui n’ont pas forcément conscience des conséquences.

Dans tous les cas, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour tenter de quitter cette situation insupportable alors que certains Français ne peuvent plus supporter le couvre-feu ou les restrictions. Comme le duo le révèle, respectez les barrières pour retrouver les anciennes activités.