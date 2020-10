McFly et Carlito : les deux célèbres Youtubeurs dans le film « 30 jours max » mais de dos !

L’acteur et producteur Tarek Boudali est revenu avec un nouveau film. Sorti le 14 Octobre dernier, le film a su conquérir le cœur des téléspectateurs français. Ce succès, le film le doit à l’essence même de son histoire. Les rôles du film ont été joués par des acteurs talentueux et connus. Et en parlant de personnes connues, Mcfly et Carlito en font partie !

30 jours Max, un film passionnant…

« 30 JOURS MAX » est un film qui combine bien action et comédie. Le chef d’œuvre cinématographique de Tarek Boudali a été apprécié par de nombreux français. L’une des raisons de ce grand succès est que le film a su poser une question existentielle. Et l’autre raison est qu’il est passionnant du début à la fin. Il faut dire qu’avec l’expérience de Tarek Boudali, le résultat était prévisible. En effet, l’acteur français est apparu dans les films Babysitting (1 et 2) et Alibi.com. En 2017, rappelons qu’il a réalisé son premier film dont le titre est « Epouse-moi mon pote ».

« 30 JOURS MAX » raconte l’histoire d’un policier peureux nommé Rayane. Après avoir appris qu’il ne lui restait que 30 jours à vivre, il a décidé de tout faire pour devenir un héros au sein de sa brigade. Pour atteindre son but, il va s’empresser d’arrêter le parrain de la pègre locale surnommé Rat. Parmi les acteurs du film, on retrouve José Garcia, Marie-Anne Chazel, Philipe Lacheau, Chantal Ladesou et Tarek Boudali lui-même. On remarque aussi, bien évidemment la présence de deux célèbres Youtubeurs que sont Mcfly et Carlito.

Un défi perdu, une figuration atypique !

Tous les téléspectateurs qui ont suivis « 30 Jours max » ont remarqué deux personnalités célèbres. Il s’agit des YouTubeurs Mcfly et Carlito. Pour rappel les deux influenceurs, David et Raphaël de leurs vrais prénoms, sont bien connus. Ce sont deux vidéastes humoristes qui font le buzz sur YouTube depuis un bon moment. Pour revenir à l’essentiel, les deux célébrités ont participé au film en tant que figurants. Leur apparition est des plus surprenantes puisqu’ils ne sont vus que de dos.

Interrogé sur la question, Tarek Boudali explique qu’il s’agissait d’un pari perdu par les YouTubeurs. Il y a un an, le réalisateur et Philippe Lacheau était sur leur chaîne YouTube pour un Battle. Le défi nommé « Vérités-mensonges » a été gagné par Tarek et Philippe. En contrepartie de leur échec, Mcfly et Carlito devaient figurer de dos dans le film. Pour être reconnu par leurs fans, ils doivent mettre les mêmes vêtements qu’au jour du challenge… et c’est ce qui a été fait ! Il faut dire que le célèbre rappeur Rim’K a aussi fait une apparition dans le film.

Une préparation intense de Tarek Boudali

Tarek Boudali a tenu à ce que son film soit très réaliste. Les cascades et courses poursuites ont été réalisés par lui-même. Pour pouvoir rouler la moto durant le film, il a passé son permis de conduire deux mois avant le tournage. Il s’est même permis une immersion au sein d’une équipe d’intervention du BAC. Il a pu vivre en vrai une course poursuite qui opposait la police à un voleur de voiture.

Malgré toute la préparation, l’acteur et réalisateur s’est blessé deux fois de suite. Cela ne l’a pas empêché de se « sentir dans un film… dans son propre film ». Cette déclaration de Tarek Boudali est en rapport avec le tournage de son film à Las Vegas.