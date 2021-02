Mcfly et Carlito sont choqués par leur vidéo, Emmanuel Macron doit participer au concours des anecdotes !

Il y a quelques jours, le président de la République avait lancé un défi assez spécifique à Mcfly et Carlito. Emmanuel Macron voulait s’adresser aux jeunes par le biais de youtubeurs connus qui pouvaient toucher un maximum de personnes. Le duo est alors averti puisqu’il doit réaliser une vidéo sur les gestes barrières. Toutefois, ce n’était pas la seule contrainte puisqu’il fallait dépasser les 10 millions de vues, ce qui est désormais fait. Emmanuel Macron avait promis que le duo pourrait tourner à l’Élysée et le trio sera en mesure de passer aux anecdotes.

Bon bah on va faire un feat avec le président. Incroyable communauté que vous êtes, c’est monstrueux l’engouement là, on réagit à chaud là c’est insane on vous aime on va faire les choses bien MERCI MERCI MERCI Bigup à ceux qui sont là depuis le fatshow. — Carkito (@Raphael_Carlier) February 23, 2021

Un défi de taille remporté en seulement 3 jours

La vidéo de Mcfly et Carlito montre que le web a une force assez incroyable et qu’il est possible d’atteindre des sommets avec une idée intéressante. Bien sûr, le compteur est au rendez-vous et il prouve que les 10 millions de vues ont été atteints, Emmanuel Macron ne peut donc pas se défiler. Pour rappel, si vous ne connaissez pas les anecdotes du duo, sachez que le format est très simple. Mcfly et Carlito reçoivent généralement des personnalités, ils se retrouvent en face à face et ils doivent partager de petites anecdotes.

🇨🇵 FLASH – La vidéo de #McFly et #Carlito, rappelant les gestes barrières, vient d'atteindre les 10 millions de vues. Emmanuel #Macron a promis un tournage à l'#Élysée et un concours d'anecdotes si cette barre était franchie. (chaîne) #COVID19 pic.twitter.com/sm18lNh0oR — Mediavenir (@Mediavenir) February 23, 2021

Le but premier consiste à savoir si l’histoire racontée est vraie ou fausse, Emmanuel Macron devra donc se prêter à ce jeu .

. Il est pour l’instant difficile de savoir si ce même format sera au rendez-vous avec le président de la République.

Il sera sans doute l’un des seuls à apparaître dans la vidéo des youtubeurs en ayant un côté un peu plus jeune.

Sur les réseaux sociaux, Carlito a décidé de réagir face à cet engouement et il a précisé que le feat avec le président sera donc fait.

Carlito a également précisé que c’était monstrueux l’engouement pour cette vidéo et la suite est forcément très attendue par les fans du duo, mais également de nombreux Français puisque le président devra se lancer dans un concours d’anecdotes. Contrairement à ce que certains ont pu le penser, les recettes engendrées par la vidéo ne se retrouveront pas dans la poche de Mcfly et Carlito.

En effet, le vidéo a décidé de reverser les gains à une association, il s’agit d’une épicerie solidaire baptisée Agoraé dont le but premier est d’aider les étudiants à se nourrir. Le duo avait notamment évoqué via le compte YouTube leurs attentions.

Quel sera le gage d’Emmanuel Macron ?

Mcfly et Carlito est sans doute le duo le plus déjanté de YouTube, mais ils connaissent un succès sans précédent auprès de la jeune génération, c’est aussi un point fort pour le président de la République qui peut cultiver une image plus jeune pour s’adresser plus aisément à cette population. Les anecdotes rencontrent souvent un certain succès puisque le duo a pu rencontrer Michaël Youn ou encore Guillaume Canet, et même David Guetta. Il pourra désormais se vanter d’avoir invité le président de la République, mais c’est bien sûr pour la bonne cause alors que certains départements semblent être de plus en plus touchés par l’épidémie.

Il faut savoir qu’Emmanuel Macron aura un gage s’il perd à ce concours d’anecdotes dont le but a été évoqué au préalable. Difficile, également, de savoir si le président pourra respecter la tradition de ce jeu, mais les Français attendent avec une vive impatience sa participation. Les deux Youtubeurs ont toutefois pu prévenir dans leur vidéo Emmanuel Macron puisqu’il aura vraiment un gage s’il perd.