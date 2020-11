Megan Fox : il fait d’énormes accusations contre son ex-mari !

Dans une publication de Brian Austin, l’ex-mari de l’actrice américaine Megan Fox, ce dernier l’aurait traité de mauvaise mère, de quoi provoquer la colère de Megan Fox. L’actrice de Ninja Turtles n’a pas voulu laisser passer ces accusations et aurait décidé de répondre.

Séparés depuis six mois, Megan Fox s’en prend à Brian Austin après l’une de ses publications

En effet, Megan Fox et Brian Austin se sont mariés en 2010 et auraient décidé de se séparer dix ans après, comme le chanteur américain de 47 ans le faisait savoir au public il y a quelques mois. Les deux amoureux d’hier ont eu trois enfants. Leurs fans étaient surpris d’apprendre que l’une des raisons de cette rupture serait l’éloignement. En effet, le célèbre acteur et chanteur américain expliquait que son ex-épouse s’était rendu à l’étranger pour le tournage du film Midnight in the Switchgrass. Après son retour, le couple avait décidé de faire le point sur leur relation et Brian Austin avait été contrarié par la position de sa femme qui n’avait pas hésité à lui faire savoir qu’elle se sentait plus à l’aise lors de ses voyages à l’étranger. Séparés depuis mai 2020, les deux ex se sont clashés sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Brian Austin Green a fait une sortie sur son compte Instagram qui n’a visiblement pas plu à son ex-épouse. Alors qu’il a d’abord supprimé la publication en question, l’acteur de Bervely Hills a décidé de la reposter. Sur la photo en question, on peut apercevoir l’acteur aux côtés de son fils, tous les deux déguisés pour Halloween et les abonnés de sa page Instagram à qui aucun détail n’écharpe, ont vite remis en question le rôle de maman de Megan Fox. Cela va de soi que si Brian Austin est plus présent aux côtés de ses enfants, l’actrice de 34 ans serait déjà en couple. En effet, quelque temps après leur séparation, l’actrice de Jennifer’s Body avait trouvé l’amour aux côtés du rappeur Machine Gun Kelly.

Megan Fox contre le fait que ses enfants soient affichés sur les réseaux sociaux

Il faut dire qu’il est très rare de la voir s’afficher avec ses enfants et c’est d’ailleurs ce qui aurait conduit les internautes à l’accuser d’être une mauvaise maman. Ayant découvert ces accusations, elle n’a pas digéré les foudres des internautes et s’en est pris violemment à son ex-compagnon. Cette dernière est venue répondre en commentaire sur le post de Brian Austin Green et estime que leur fils Journey ne devrait pas apparaître sur ce cliché. Elle souhaite protéger ses enfants et c’est d’ailleurs ce qui explique le fait qu’elle n’ait jamais dévoilé leur photo sur les réseaux sociaux. Elle a également indiqué que son ex-mari fait de telles publications pour prouver qu’elle est une mère absence.

Voir cette publication sur Instagram Hope you all had a happy Halloween!!! Une publication partagée par Brian Austin Green (@brianaustingreen) le 1 Nov. 2020 à 3 :28 PST

En réponse au coup de gueule de Megan Fox, le chanteur américain a plutôt opté pour la carte de la discrétion en décidant de supprimer simplement la photo en question. Il n’est donc plus possible de revoir le petit Journey sur le compte Instagram de son père. Il faut dire que les parents Noah Shannon, Bodhi et Journey ont fait leur rencontre lors du tournage de la série La star de la famille en 2004. Brian Austin affirmait d’ailleurs en mai dernier qu’il aimait toujours la mère de ses enfants et qu’il espérait que les choses s’arrangent entre eux un jour. Cela ne semble pas être le cas pour Megan Fox qui partage désormais sa vie avec Machine Gun Kelly. Elle est visiblement heureuse dans sa nouvelle relation même s’ils préfèrent encore restés discrets. Toutefois, les deux ex souhaitent se séparer dans les bonnes conditions pour le bien de leurs trois enfants.