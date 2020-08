Meghan Markle : elle dévoile un aperçu de l’intérieur de leur propriété de 14,7 millions de dollars !

Depuis que le couple royal a acheté leur nouvelle résidence à Montecito, les fans étaient impatients d’obtenir des informations sur cette dernière.

Une belle et grande propriété valant près de 15 millions de dollars

Que ce soit par l’intermédiaire de photos ou de vidéos. Récemment, les fans ont eu un premier aperçu de l’intérieur de la propriété.

"It's good to be home", says Meghan Markle about her 5th home in 2 yrs.

"It remains to be seen whether the former “royals” can generate the income necessary to support these types of assets." by @Forbeshttps://t.co/XD2HT5exqjhttps://t.co/WQ00NpEnp2 https://t.co/4LIfAy8WjD pic.twitter.com/sYZSjkeuOr — yacht girl (@yachtgirlmm) August 15, 2020

C’est ainsi que Meghan Markle est apparue lors d’un appel vidéo dans le cadre d’une table ronde organisée par l’ONG féministe « The 19th ». Dans cette interview, elle s’est confiée à Emily Ranshaw, cofondatrice et directrice générale de l’Association.

Néanmoins, ce qui a le plus marqué, c’était la très belle pièce dans laquelle se déroulait l’appel vidéo. On la voyait ainsi assise sur un beau fauteuil dans ladite pièce, dont les murs étaient peints en blanc. La pièce était très lumineuse et très aérée. De plus, il a été difficile de ne pas remarquer les grandes fenêtres de la pièce. À travers la fenêtre, on avait une très jolie vue sur le jardin.

This is the moment Emily Ramshaw realized she'd made a huge mistake and that she was not really being interviewed. #MeghanMarkle #Megxit pic.twitter.com/ffecYJL71W — Jules (@julesverne12345) August 15, 2020

À noter que l’immense propriété située à Montecito se trouve près de Santa Barbara. Elle s’étend sur près de 1350 mètres carrés. Elle contient 9 chambres à coucher et 16 salles d’eau. Par ailleurs, elle comprend un spa, une salle de sport, une cave à vin, une salle de cinéma et une salle de jeux. Elle est également dotée d’une piscine et d’un terrain de tennis. Outre la résidence principale, il y a une propriété indépendante avec deux chambres à coucher et deux salles d’eau.

Meghan Markle profite de l’interview pour donner des nouvelles

Depuis leur arrivée en Californie, le prince et son épouse ont été très discrets. En effet, rares ont été les occasions où on les a vus s’afficher en public. C’est ainsi que Meghan Markle a profité de l’interview pour donner quelques nouvelles.

Elle a ainsi parlé de leur déménagement récent aux États-Unis avec le prince Harry et leur fils. Sur ce point, elle a déclaré qu’elle se sentait bien d’être à la maison. Elle a également donné son opinion sur le journalisme en général. Dans ce cadre, ces dernières années ont changé son point de vue sur les médias. Elle et le prince Harry pensent ainsi que ceux-ci s’attardent beaucoup trop sur les détails salaces sans aller à ce qui est essentiel.

Il est bien connu de tous que le prince et son épouse n’aiment pas que leur vie privée soit exposée au grand jour au public. C’est ce qui explique dans une certaine mesure le choix de cette résidence à Montecito. En effet, la communauté n’est pas accessible au public. En conséquence, la vie privée de la famille pourra être respectée en ce lieu.

D’ailleurs, il est à noter que Montecito est le lieu de prédilection des célébrités. En effet, le couple royal a actuellement de personnages connus comme voisins. C’est ainsi qu’Oprah Winfrey, Rob Lowe et Ellen DeGeneres possèdent également des résidences à Montecito. Ce lieu est d’ailleurs réputé particulièrement pour sa tranquillité et sa sécurité. Ce qui est une caractéristique importante pour le couple royal.

Il est à rappeler que le prince et son épouse ont renoncé à être des membres actifs de la famille royale. Il a été admis qu’ils l’ont fait pour être indépendants financièrement et aussi pour s’éloigner des tapages médiatiques. Auparavant, ils habitaient à Londres, notamment dans les domaines de Frogmore Cottage et de Nottingham Cottage. Après avoir quitté le Royaume-Uni, ils sont restés un temps au Canada avant de s’installer dans leur propriété de Montecito, aux États-Unis.