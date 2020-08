Meghan Markle : elle votera pour les prochaines élections présidentielles américaines ! Découvrez pour quel candidat !

La maman d’Archie Mountbatten-Windsor, était une actrice hollywoodienne avant de devenir membre de la famille royale britannique, mais surtout une citoyenne américaine qui a des opinions politiques fortes.

« Je sais ce que c’est que d’avoir une voix, et aussi ce que c’est de se sentir sans voix », a-t-elle déclaré au média. « Je sais aussi qu’un si grand nombre d’hommes et de femmes ont mis leur vie en jeu pour que nous soyons entendus. Et cette opportunité, ce droit fondamental, réside dans notre capacité à exercer notre droit de vote et à faire entendre toutes nos voix. »

Meghan Markle opens up about why she's voting in our August 2020 digital issue: "I know what it's like to have a voice, and also what it's like to feel voiceless."https://t.co/Z9v5dGR9l8 pic.twitter.com/LWg0IARkaF

— Marie Claire (@marieclaire) August 11, 2020