Meghan Markle : Enfin libérée du protocole de la monarchie britannique, elle s’exprime sur le droit de vote des femmes aux USA !

Gloria Steinem, qui est une icône des droits des femmes, a récemment rendu visite à Meghan Markle. Une partie de cette conversation a été publiée sur les réseaux sociaux et cela est très profond !

Meghan Markle est ravie d’être enfin à la maison

De quoi deux femmes d’influence peuvent-elles bien parler quand elles passent un moment ensemble ? De tout et de rien ? De mode et de potins ? Ou encore de choses plus importantes ? Le spécialiste de la royauté, Omid Scobie, a récemment dévoilé une vidéo d’un peu moins d’une minute dans laquelle on voit Meghan Markle et la journaliste et féministe américaine Gloria Steinem avoir une discussion passionnante sur le vote.

Duchess Meghan and @GloriaSteinem have filmed a conversation on representation, the importance of each vote and how all women “are linked, not ranked” for @MAKERSwomen (a platform accelerating the women's movement through stories of real life experiences). It’ll be out tomorrow. pic.twitter.com/B0AxfgZvYZ — Omid Scobie (@scobie) August 25, 2020

La discussion se serait apparemment déroulée dans le jardin de l’immense propriété des Sussex à Santa Barbara. Rien d’officiel. C’est pourquoi, on retrouve d’ailleurs une Meghan Markle décontractée mais, toujours, toute en élégance. La duchesse de Sussex était effectivement habillée par un simple T-shirt blanc et un pantalon large rayé signé Anine Bing. Elle portait également un chapeau d’été sur la tête ainsi que des sandales à talons de chez Stella McCartney. Gloria Steinem, âgée de 86 ans, était quant à elle, habillée tout en noir. Le clip était d’ailleurs en noir et blanc.

Au début du clip vidéo, on entend Gloria Steinem dire à Meghan Markle : « Meg, bienvenue chez toi ». Ce à quoi l’ex-actrice de 39 ans, qui est retournée vivre en Californie – sa ville natale – depuis mars dernier et l’officialisation du Megxit, a répondu « Merci. Moi aussi, pour tant de raisons. »

Meghan Markle et Gloria Steinem encouragent à fond le droit de vote des femmes

Comme vous pouvez vous en douter, ces deux Américaines sont toutes deux engagées dans la cause féminine et a échangé leurs opinions respectives sur le droit de vote des femmes. Meghan Markle a notamment déclaré que :

Les gens oublient à quel point des femmes comme vous et tant d’autres avant vous se sont battues pour que nous soyons là où nous sommes aujourd’hui.

Ce que Gloria Steinem a renchérit en affirmant que « si vous ne votez pas, vous n’existez pas ». Les deux femmes se sont effectivement réunies pour discuter de l’influence du mouvement d’autonomisation des femmes ainsi que de l’importance de leur vote lors des prochaines élections présidentielles américaines en novembre prochain. La vidéo a également été publiée par le mouvement MAKERS Women, une plateforme qui veut accélérer le mouvement des femmes à travers des histoires inspirantes.

Meghan Markle votera-t-elle pour Joe Biden ?

Pour rappel, Meghan Markle a, à plusieurs reprises, sensibiliser ses concitoyennes à utiliser leur droit de vote. Elle en a d’ailleurs parlé lors d’une visioconférence donnée le 20 août dernier pour l’organisation When We All Vote mise en place par Michelle Obama.

Si la duchesse de Sussex expose ainsi librement ses opinions politiques, c’est parce qu’elle n’est plus soumise à l’obligation de neutralité politique que lui imposait le protocole de la monarchie britannique. Elle a également déclaré qu’elle votera en Californie le 3 novembre prochain. Mais si Meghan Markle n’a pas confié quel candidat elle supportait, elle a toutefois exprimé sa volonté de voir du changement. Cela signifie-t-il de Meghan Markle votera pour le candidat démocrate Joe Biden ? Rien n’est sûr.

Par ailleurs, revenant sur l’entretien de la duchesse avec la journaliste Gloria Steinem, il est à noter que les chiens de la duchesse, Bogart et Pula, se sont également faits entendre dans le clip vidéo.