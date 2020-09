Meghan Markle et Harry : endettés jusqu’au cou ? Ils doivent rembourser la reine Elizabeth !

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a été très médiatisé dans le monde entier. Tel un film de Cendrillon, avec Meghan Markle, une ex-actrice américaine qui est parvenue à s’introduire dans le cercle très fermé de la royauté britannique. Mais si au départ, ce couple atypique avait suscité la sympathie de tous, leur côte de popularité commence dangereusement à chuter, d’abord, auprès des membres de la famille royale elle-même mais aussi auprès des contribuables britanniques. Et, entre nous, cela peut se comprendre.

Comment les Sussex ont coûté cher à l’Angleterre ?

Saviez-vous qu’entre la date de la célébration du mariage du prince Harry et de Meghan Markle – le 19 mai 2018 – et le 31 mars 2020, il aura fallu débourser plus de 44 millions de livres sterling, soit 49 millions d’euros environ, pour entretenir le couple ? Une somme astronomique a ainsi été dépensée pour eux en seulement 2 ans. Eh oui ! Et qui a payé l’ardoise ? Une partie des dépenses a été assumée par la famille royale britannique…mais les contribuables anglais ont endossé l’autre partie.

Comme l’explique Norman Baker, auteur d’un article du Daily Mail, « les véritables chiffres pourraient être encore plus élevés vu le flou qui entoure plusieurs aspects des finances royales, rendant l’obtention de données plus précises compliquée ».

Néanmoins, si cela peut vous rassurer, ces « frais d’entretien » ont été arrêtés après le 31 mars étant donné que le duc et la duchesse de Sussex ont souhaité qu’on les déleste de leurs obligations royales. Mais même ainsi, il y a un hic car avant que le couple ne quitte l’Angleterre pour Los Angeles, ils ont habité pendant 6 mois dans le Frogmore Cottage mais cela ne les a pas empêché d’y faire de gros travaux de rénovation…dont l’addition s’élève à 2,4 millions de livres sterling, soit 2,7 millions d’euros ! Et la meilleure, c’est que cette somme faramineuse a été « empruntée » des impôts dont s’acquittent les contribuables britanniques.

Meghan et Harry passeront 11 ans à rembourser leurs dettes !

Mais comme le couple veut être indépendant, ils se sont engagés à tout rembourser et ils devront également s’acquitter des intérêts d’emprunts de 45.000 livres par mois, soit 50.000 euros environ. Selon les informations de Mail On Sunday, il faudrait pas moins de 11 ans au prince Harry et à Meghan Markle pour régler leurs dettes.

Le couple, qui a actuellement emménagé dans une magnifique villa à Montecito, près de Santa Barbara, rembourserait d’ailleurs 18.000 livres sterling, soit 20.132 euros environ à la reine Elizabeth II, un remboursement qui aurait débuté depuis avril.

Si beaucoup s’interrogent sur l’intérêt du couple à garder le Frogmore Cottage en plus de leur résidence à Los Angeles, le couple a expliqué qu’ils veulent continuer à utiliser le Frogmore Cottage comme résidence officielle car ils continuent de soutenir la monarchie et qu’ils veulent continuer à avoir un endroit à appeler « à la maison » au Royaume-Uni. De plus, ils auraient déjà eu l’autorisation de la reine Elizabeth II pour garder cette demeure.

Néanmoins, il n’y a pas que du négatif dans la gestion financière du couple. Après tout, le duc et la duchesse de Sussex ont acquis leur propriété à Montecito par leurs propres moyens. Ils n’auraient effectivement pas demandé de prêt à la famille royale, même si, rappelons-le, cette acquisition leur a tout de même couté la modique somme de 14,65 millions de dollars. Mais attention, cette maison dispose d’une bibliothèque, de deux saunas, d’une salle de sport et d’une cave à vin, mais plus important que tout, Archie l’adore !