Meghan Markle et le prince Harry : la raison pour laquelle ils n’auraient pas dû acheter leur nouvelle villa !

Comme on le sait tous, le prince Harry et Meghan Markle ont mis une croix sur la famille royale britannique, ce qui n’aura pas du tout plu au grand nombre, à commencer par la famille du prince Harry. Mais comme on dit, l’amour donne des ailes et c’est avec leur fils Archie que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté le Royaume-Uni pour finalement poser bagage à Los Angeles dans un somptueux manoir à plus de 14 millions de dollars et au lourd passé !

Une autre dépense faramineuse aux yeux des Britanniques

Est-ce là la véritable définition du terme coup de cœur ? En tout cas, une chose est sûre, Meghan Markle et le prince Harry sont tombés sous le charme de cette maison et n’ont pas hésité à la payer au prix fort. Quatorze millions de dollars, voilà le prix de la nouvelle résidence du duc et de la duchesse de Sussex. Si l’on imagine que ce manoir devrait avoir tout pour plaire, espace, confort et luxe, c’est bel et bien le cas. En vérité, cette somptueuse demeure abrite encore bien plus de surprises puisqu’elle possède un spa, une cave à vin et même une salle de sport.

Néanmoins, si la petite famille doit se réjouir de cette nouvelle acquisition, une ombre plane sur le tableau. Ce n’est pas tant que les Britanniques risquent de jaser au vu de cette nouvelle dépense faramineuse, mais plutôt parce que cette maison a auparavant appartenu à l’investisseur russe Sergey Grishin qui est actuellement aux prises avec des accusations de violences conjugales portées par son ex-femme, Anna Fedoseeva.

L’ex-propriétaire du manoir est accusé de violences conjugales

Anna Fedoseeva a effectivement confié au journal The Sun on Sunday que son ex-époux est un « homme dangereux » qui a détruit sa vie et sa santé mentale en la brutalisant. Parmi les nombreuses violations conjugales que son ancien mari a faites sur elle, il lui aurait déjà notamment mis un revolver sur la tempe et l’aurait déjà battue à plusieurs reprises au point où elle en a perdu plusieurs dents. Elle clame auprès du journal que :

Meghan Markle se bat pour les droits des femmes. Mais dans mon cas, cela veut juste dire rester en vie. Il m’a fait vivre l’enfer, avec des violences domestiques, des coups et des menaces, envers moi d’abord, mais aussi envers tous ceux que j’aime.

Bien que Sergey Grishin ait fortement nié ces allégations, accusant à son tour Anna Fedoseeva de vouloir lui soutirer des millions, des documents attestent que l’investisseur russe avait bel et bien envoyé de nombreuses menaces de mort à son ancienne épouse.

Meghan Markle et le prince Harry étaient-ils au courant ?

Anna Fedoseeva soutient donc qu’il est inconcevable que Meghan Markle et le prince Harry aient donné plusieurs millions à cet homme accusé de violences conjugales, alors que la duchesse de Sussex se veut être une protectrice des femmes subissant lesdites violences. D’après l’ex-femme de Sergey Grishin, il se peut que son ex-mari ait sciemment caché le litige judiciaire au couple princier durant la vente du manoir ou bien que l’agence immobilière chargée de la transaction n’ait pas pris soin de faire toutes les recherches nécessaires sur le propriétaire des lieux.

En tout cas, cette nouvelle information risque d’apporter un nouvel ombre à la réputation déjà peu luisante des Sussex, surtout aux regards de la famille royale avec qui leur rapport se détériore de plus en plus au fil du temps. Le prince William continue effectivement à désapprouver le comportement de son frère tandis que Meghan Markle et Kate Middleton, elles, sont en froid total.