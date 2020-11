Meghan Markle : serait-elle manipulatrice et jalouse de Kate Middleton ?

Depuis qu’elle s’est mariée avec le duc de Sussex, la vie de Meghan Markle a complètement changé. L’ancienne actrice d’Hollywood qui a fait son entrée dans la famille royale britannique en 2018 après son mariage, ne cesse de faire parler d’elle.

Samantha Markle accuse sa sœur d’être jalouse de Kate

La mère du petit Archie fait régulièrement l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. Ayant décidé de quitter le palais de Buckingham quelque temps après son mariage avec Harry, celle qui a du mal à respecter les règles protocolaires de la famille royale a longtemps fait la Une des journaux britanniques. Ce n’est pas la première fois que l’épouse du duc de Sussex est jugée de manipulatrice. Depuis la sortie de leur biographie intitulée Finding Freedom, plusieurs révélations ont été faites au sujet du couple. On apprenait en août dernier que la belle-sœur du prince William avait changé à l’égard de ses anciens amis.

Lors de leur Megxit, le couple d’Harry et Meghan aurait choisi de s’éloigner de la famille royale pour vivre de manière plus autonome après le non-respect du protocole. Cette décision qui avait été mal accueilli par la mère du roi Charles, la reine Elizabeth II, avait divisé la famille. Depuis lors, le couple ne prend plus part aux événements familiaux. Après plusieurs mois de vives tensions entre Harry et son frère William, le calme semble revenir entre les fils de la reine Diana. Cependant, la demi-sœur de l’épouse du duc de Sussex estime que cette dernière serait jalouse de la mère de Georges. En effet, Samantha Markle pense que Meghan n’apprécie pas Kate.

Meghan Markle, au cœur d’une nouvelle polémique

Installés aux États-Unis depuis plusieurs mois, les deux tourtereaux doivent affronter toutes les conséquences qui accompagnent leur décision d’avoir quitté la monarchie britannique d’autant plus que plusieurs membres de la famille royale s’étaient insurgés de cet acte. Partir du palais de Buckingham représentait un acte déshonorant pour les anglais et c’est d’ailleurs pour cette raison que le couple ne cesse d’essuyer des critiques. Après avoir été taxé de manipulatrice par certains de ses amis, c’est au tour de sa sœur de la traiter de jalouse. C’est en février dernier que les parents d’Archie avaient décidé de quitter le royaume et Samantha Markle estime que la décision de l’ancienne actrice de partir de l’Angleterre la veille de l’anniversaire de Kate Middleton serait un acte de jalousie.

Pour Samantha, c’est Meghan qui serait à l’origine de leur Megxit. La jeune femme l’avait d’ailleurs affirmé lors de son entretien dans This Morning sur ITV. Elle s’était même fait rejoindre par leur frère Thomas Markle qui avait proféré les mêmes accusations envers la femme d’Harry dans une interview avec le journal The Sun. Les proches de Meghan sont choqués par son changement de comportement depuis qu’elle a accédé à la célèbre famille royale. Après les membres de sa famille, l’une de ses anciennes amies ne s’était pas empêché de critiquer la mère du petit Archie. Quelque temps après son mariage en 2018, Ninaki Priddy déclarait que la duchesse était devenue froide vis-à-vis de ses anciennes connaissances.

Sortie depuis le 11 août 2020, la biographie de Meghan et Harry nous faisait savoir que l’épouse du duc de Sussex avait été mal accueilli par Kate Middleton lors de leur première rencontre. Comme l’expliquait l’auteur de cet ouvrage, l’actrice de la série Suits en voudrait toujours à la duchesse de Cambridge. Cela pourrait peut-être justifier certaines des tensions qui existent entre les deux femmes. De son côté, Meghan Markle semble ne pas accorder une attention à toutes ces critiques et continue de passer des moments inoubliables aux côtés de son amoureux.