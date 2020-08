Meghan Markle : ses amis la trouvent snob et n’arrivent plus à la reconnaître ! Découvrez pourquoi !

View this post on Instagram

On Friday, Meghan, The Duchess of Sussex, participated in the The 19th* Represents Summit. 🧡 For her appearance, Meghan wore: Top – Hugo Boss regular-fit sleeveless top in light orange stretch silk Bracelets – Cartier ‘Love’ bangle bracelet in Gold & Monica Vinader linear friendship bracelet in Gold Meghan absolutely glowed in her appearance! So lovely!✨✨ • • • • • • • • *We do not own the images posted. All credits to the owner. #meghanmarklesource #meghan #meghanmarkle #meghanandharry #archieharrison #babysussex #style #dukeofsussex #princeharry #duchessofsussex #sussex #inspiration #incredible #amazing #fashion #hairstyles #hairinspo #dukeandduchessofsussex #fashioninspo #instaworthy #styleinspo #meghan #harry #instagram