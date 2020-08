Meghan Markle, son blog anonyme révèle ses secrets

Avant de devenir l’épouse du prince Harry, Meghan Markle s’est fait un nom en tant qu’actrice, militante et blogueuse. Elle avait sa propre carrière, ses loisirs et ses aspirations. Surtout connue pour avoir joué l’avocate Rachel Zane dans la série télévisée américaine Suits, la maman d’Archie a également fait une tonne de travail philanthropique.

Happy Birthday #MeghanMarkle.

“Everyone should be afforded the opportunity to receive the education they want, but more importantly, the education they have the right to receive" – we couldn't agree more.

Here you go @MailOnline, we fixed it for you. pic.twitter.com/dTZzQnLAOx

— InnovateHer ® (@innovateheruk) August 4, 2020