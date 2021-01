Acheter le meilleur shampoing : c’est désormais facile grâce à cette astuce ! Vous ne pourrez plus jamais vous tromper

Il est important de noter que la qualité de vos cheveux dépend essentiellement des produits que vous pourrez acheter dans le commerce. C’est pour cette raison qu’une astuce est la bienvenue afin de vous aider à trouver le shampoing le plus adapté à votre chevelure et il est inutile de consacrer un temps conséquent à cette recherche. Le Hair Typing System que nous avons pu découvrir sur le site de Femina, est vraiment très intéressant et il a été proposé par un coiffeur aux États-Unis.

Quelle est la nature de vos cheveux ?

Lorsque vous êtes face aux rayons des shampoings et de tous les soins, vous êtes clairement perdu. Vous aurez des produits pour toutes les problématiques et, si vous ne connaissez pas la nature de votre chevelure, ce sera un véritable casse-tête. De plus, toutes les marques proposent une grande déclinaison, ce qui rend le choix particulièrement difficile, voire insupportable. Andre Walker pourra alors vous sauver la mise grâce à son concept très sympathique qui permet d’avoir des catégories précises.

Vous avez quatre catégories à savoir la chevelure brillante, le wavy, la fibre frisée ou encore la chevelure crépue .

. A chaque fois, des notes sont attribuées, cela permet d’avoir des détails précis concernant votre chevelure.

Elle peut donc être fine ou épaisse, voire raide et même lourde, cela dépend donc de votre fibre capillaire.

Ce professionnel propose aussi des images qui vous permettent d’établir très rapidement votre type de chevelure.

Le Hair Typing System est donc pratique puisque vous pourrez par exemple savoir que vos cheveux sont fins et légèrement ondulés. Vous pensez peut-être que ces informations sont inutiles, mais la réalité est différente, car ce sont ces indications qui sont primordiales pour acheter un shampoing. Si vous optez pour un produit qui répare les cheveux secs, vous aurez des substances assez grasses et, si vos cheveux sont déjà bien nourris, l’aspect sera catastrophique.

Vous aurez l’impression d’avoir les cheveux sales alors qu’ils sont propres en réalité. Vous devez donc être très vigilant que ce soit pour l’achat d’un shampoing, d’un après-shampoing, et même d’un masque ou d’une lotion pour protéger la fibre capillaire, voire la nourrir.

Andre Walker vous donne rendez-vous sur Instagram

Alors que le début de l’année permet de renouveler sa garde-robe afin d’envisager la saison avec de nouveaux produits, il peut aussi être judicieux de trouver une nouvelle coiffure. Bien sûr, le fait de trouver la nature de vos cheveux vous aide surtout à dénicher les meilleurs produits et vous pourrez aussi avoir des idées sur les coupes à envisager et celles à bannir. Andre Walker vous propose sur son site Internet quelques solutions pour adopter les meilleures coupes qui sont à la mode en 2021. Généralement, les femmes qui ont une fibre crépue ont souvent des difficultés pour se coiffer.

Pourtant, lorsque vous regardez le compte Instagram de ce professionnel, vous êtes réellement choqué puisque les possibilités sont vraiment nombreuses. Vous aurez alors des cheveux lisses ou plus ou moins bouclés, et même des astuces pour en prendre soin au quotidien. Il n’hésite pas non plus à faire la promotion de sa propre gamme de produits qui répond à des problématiques spécifiques. Ce n’est pas le seul à agir de la sorte puisque les célèbres coiffeurs finissent par développer leurs propres produits pour satisfaire les femmes, les hommes… Cela est aussi valable pour le monde de la beauté.

En ce qui concerne sa technique pour la nature des cheveux, elle semble vraiment très efficace pour les femmes.