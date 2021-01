Les 10 meilleures bottines vous tendent les bras, les stars les adorent !

De plus, toutes les stars ont tendance à les adopter puisqu’elles sont modernes et faciles à associer avec d’autres tenues.

Que ce soit sur Internet ou dans les magazines de mode, il y a des inspirations très sympathiques afin de composer votre look.

Cela vous évite de consulter par exemple un spécialiste puisque les coûts ont tendance à s’envoler très rapidement.

Alors que le froid enveloppe une bonne partie de la France, il est l’heure d’acheter les meilleures bottines.

Des bottines assez hautes à la limite de la botte

Sur le marché, vous avez pu constater que les bottines sont nombreuses, certaines sont basses avec ou sans le talon ou encore un peu plus hautes.

Les modèles qui sont très prisés par les femmes arrivent au niveau du mollet. Ce sont des boots hautes et elles se rapprochent des bottes, mais elles sont tout de même plus confortables à porter.

Plusieurs marques sont très présentes sur ce marché, c’est notamment le cas de Dr Martens et vous aurez plusieurs versions pour cet hiver .

. En fonction des préférences, certaines matières ont la cote, c’est le cas du cuir ou encore du plastique pour les boots de jardin qui ont aussi la cote.

Si vous regardez les comptes Instagram de certaines stars comme Hailey Bieber, vous pourrez constater que les boots sont très prisées.

La version luxe de Bottega Veneta est aussi intéressante et il s’agit de l’un des modèles très appréciés par les stars.

Vous pouvez porter assez facilement ces boots que ce soit en été avec des tenues courtes ou encore des styles un peu plus longs avec notamment un pantalon pendant l’hiver. Vous pouvez aussi les trouver fourrées via les boutiques en ligne spécialisées dans le monde de la mode. N’hésitez pas à naviguer sur les comptes Instagram en utilisant le hashtag « bottines » ou « boots » pour faire le plein d’idées et cela vous permettra d’acheter les chaussures les plus intéressantes pour votre personnalité.

En termes de couleurs, vous pouvez opter pour des tons assez sympathiques et frais, mais les modèles sombres auront aussi une place de choix. Cela sera surtout valable si vous avez l’habitude de porter des tenues colorées par exemple. Vous jonglez ainsi avec les contrastes, ce qui n’est pas négligeable.

Comment associer des boots ?

Sur Internet, vous pourrez constater que les bottines ont la cote notamment au cours de l’été. Les femmes peuvent donc les associer très facilement avec une petite robe plus ou moins courte ou encore un short afin de jongler avec les tendances. Dans ce secteur, il ne faut pas hésiter à casser les codes et à envisager des associations insolites, ce sont souvent les meilleurs choix. Pendant l’hiver, les boots doivent être mises en valeur, nous vous conseillons de choisir des pantalons assez cintrés pour que les jambes se dévoilent. Si vous optez pour une jupe avec des collants, il y a une astuce que la chanteuse Arielle Dombasle a pu utiliser dans les Reines du Shopping.

Lorsque le mollet est assez fin, il est conseillé de porter une chaussette assez large que vous retroussez au niveau de votre chaussure. Cela vous évite d’avoir une différence au niveau de la taille et le rendu sera beaucoup plus sympathique. Vous savez désormais que les bottines ont une place de choix dans votre quotidien et il ne faut pas négliger cette tendance. Sur Instagram, et même Pinterest, vous aurez les meilleures références qui pourraient investir dans les prochains jours votre dressing.