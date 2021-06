Mel C (Spice Girls) : gros scandale, ses affaires ont été mises en vente à un euro sur le web…

Alors que de plus en plus de chanteurs et de chanteuses se trouvent encore aujourd’hui dans des situations difficiles et même complètement catastrophiques à cause de la crise liée au coronavirus, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que la chanteuse Mel C allait pouvoir être au cœur d’un scandale aussi impressionnant que celui que l’on a pu découvrir. En effet, alors que certains fans de la chanteuse auraient pu espérer la voir vivre des jours heureux avec sa carrière, on a pu apprendre une histoire en ce qui la concerne qui est assez horrible.

En effet, comme on a pu le voir encore récemment avec la chanteuse Ophélie Winter qui a été contrainte de faire face à toutes les rumeurs les plus dingues en ce qui la concerne, notamment qu’elle aurait pu être SDF à un moment dans sa vie, il se trouve que la chanteuse anglaise Mel C se trouve également dans une situation qui est très difficile, à en croire les dernières nouvelles que l’on a découvert dans les médias anglais.

C’est un scandale qui a pu émerger sur le web, et que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a appris que la chanteuse avait déjà eu des problèmes financiers par le passé, et cela a malheureusement pu lui jouer des tours, comme vous allez pouvoir le constater…

Une personne hérite des affaires de Mel C et les met en vente

Il n’est pas rare de voir des affaires du passé des stars ressortir sur le web du jour au lendemain, mais la chanteuse des Spice Girls Mel C ne s’attendait sûrement pas à vivre un calvaire aussi important que celui que l’on a pu voir encore récemment, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a pu voir sur le site eBay récemment une enchère qui disait vendre les affaires de la chanteuse Mel C.

Devant une telle annonce, bon nombre de personnes ont tout simplement cru à une mauvaise blague pour pouvoir faire entendre la chanteuse faire son grand retour. Néanmoins, il semblerait qu’il n’en est rien et que les affaires mises en vente sont bel et bien celles de la chanteuse ! En effet, elles aurait pu être acquises lors de l’achat d’un box, comme on peut le voir dans la célèbre émission Storage Wars où des personnes peuvent acheter des espaces de stockage ou encore des garde-meubles abandonnés par leurs propriétaires. Toutefois, le nouveau propriétaire ne s’attendait surement pas à découvrir une telle chose…

Mel C (Spice Girls) : elle fait tout pour faire retirer l’annonce sur le web

Alors que les affaires de la chanteuse Mel C se sont retrouvées sur le web, on a pu voir que l’histoire s’est bien terminée pour elle. En effet, il y a quelques jours, alors que l’on pouvait trouver sur le web des affaires de Mel C en vente après qu’elle n’ait pas payé son loyer, on a pu voir que l’annonce a été retirée.

Voilà de quoi rassurer les plus grands fans des Spice Girls, qui auraient pourtant pu payer très cher pour pouvoir voir ce qu’il se trouvait dans les cartons de la chanteuse !