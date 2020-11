Melania Trump a-t-elle été remplacée par un sosie ? Des photos pourraient le prouver !

Cela fait déjà 3 ans, que les fans et les détracteurs du couple présidentiel ont développé cette étonnante théorie selon laquelle Melania Trump, l’actuelle première dame des États-Unis aurait en fait été remplacée par un sosie lors des dernières apparitions publiques du couple.

Une théorie qui, encore aujourd’hui, suit son cours… On vous explique !

La tension est à son comble…

Aujourd’hui 3 novembre, c’est jour d’élection aux États-Unis, et le moins que l’on puisse dire c’est que la tension est à son comble.

En fin de journée, les Américains sauront enfin, qui de Donald Trump ou de Joe Biden, sera le futur président des États-Unis pour les 4 prochaines années.

Et si l’actuel président Donald Trump est depuis quelque temps sous le feu des projecteurs pour de nombreux scandales, notamment ses derniers propos sexistes, racistes, ses conflits d’intérêts et ses récents scandales économiques (mensonges quant à son chiffre d’affaires, impôts scandaleusement bas, accusations de détournement de fonds…), et ce dernier se serait certainement passé de ce nouveau scandale.

Car depuis quelques jours, une nouvelle rumeur fait rage sur les réseaux sociaux. Pour les détracteurs du couple présidentiel Melania Trump, l’actuelle première dame des États-Unis aurait été remplacée par un sosie lors des dernières apparitions publiques du couple présidentiel.

Le hashtag #FakeMelania est donc rapidement réapparu en top tweet et les rumeurs ont repris leurs cours, là où elles avaient été laissées il y a quelques mois. De nombreux twittos sont aujourd’hui persuadés que le président des États-Unis a eu recours a des doublures de sa femme lors de ces dernières apparitions en public et plus particulièrement lors de son dernier déplacement le 22 octobre dernier.

1. WAIT? What! I hate conspiracy theories, but remember when he did another interview w/ the Soldiers, & he said "My wife wanted to be here" — Amanda Blount 🌊 (@amandablount2) October 18, 2017

Une théorie qui avait déjà été démentie par USA Today

Ce n’est pas la première fois que cette théorie de sosie fait les gros titres des journaux américains.

Il y a quelques mois, le journal USA Today avait déjà tenté de prouver par A plus B que ces rumeurs étaient totalement fausses.

À l’époque, ces théories étaient réapparues à cause d’une photo de la première dame où cette dernière apparaissait “changée”.

Le journal avait alors annoncé que : « Une vidéo souvent citée montre son visage comme ‘légèrement rétréci, déformé et plus rond’. C’est parce que ce sont les images d’un écran de télévision« . Par rapport à l’émission réelle, il est clair que l’apparence étrange de la Première dame n’est ‘pas la preuve d’un double corps. C’est la preuve d’une télévision qui fonctionne mal’.«

Cette explication n’avait cependant pas suffi à convaincre les internautes.

Absolutely convinced Melania is being played by a Melania impersonator these days. Theory: she left him weeks ago https://t.co/GDjX5Sr4L1 — Marina Hyde (@MarinaHyde) October 13, 2017

Des déclarations contradictoires et des preuves qui ne suffisent pas…

Cela fait déjà quelques mois que la première dame semble distante et qu’elle a déjà était prise en “flagrant délit” en train de repousser son époux.

Les médias se demandaient alors si Mélania n’avait-elle tout simplement pas décidé de rendre la monnaie de sa pièce à Donald Trump, habitué aux propos sexistes, machistes et extrêmement déplacés (notamment concernant sa femme et sa fille Ivana).

Les rumeurs les plus folles allaient même jusqu’a déclarer que cette dernière aurait tout simplement décidé de fuir cette situation insoutenable, et que pour garder la face et conserver son image de “père de famille” avant les élections présidentielles 2020, Trump aurait tout simplement décidé de remplacer son ex-épouse par un sosie plus vrai que nature.

Selon le directeur exécutif de la National Press Photographers Association, Akili Ramsess, certaines techniques photographiques, comme le type d’objectif utilisé, l’angle de la photo, et le positionnement du photographe peuvent être la cause de ces photos déformées qui ont suscité ces rumeurs concernant Mélania Trump.

Encore un mystère qui restera entier, du moins jusqu’à ce que Mélanie décide de révéler la vérité au grand jour.

En attendant, on attend avec impatience de connaître le résultat des élections présidentielles et on croise les doigts pour que les Américains aient fait le bon choix…