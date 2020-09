Melania Trump : pourquoi ne divorcera-t-elle jamais malgré les distances qu’elle prend avec Donald Trump ?

View this post on Instagram

I love her so much😍🥰First Lady Melania Trump addresses the Republican National Convention from the Rose Garden of the White House, tonight on August 25, 2020 in Washington, D.C.🇺🇸🐘❤️ • #MelaniaTrump #FLOTUS #DonaldTrump #POTUS #USA #MakeAmericaGreatAgain #UnitedStates #UnitedStatesOfAmerica #President