Mélanie Da Cruz des « Marseillais » serait-elle une arnaqueuse ?  C’est ce que pense des internautes !

C’est un énorme bad buzz qui pend au nez de Mélanie Da Cruz des « Marseillais vs le reste du Monde », qui est accusée d’être une arnaqueuse. Cependant, cette dernière ne se laisse pas faire, et pousse un grand coup de gueule pour se défendre !

Mélanie Da Cruz fait un bad buzz

Lorsque ses fans ont appris qu’elle allait revenir dans la télé-réalité, Mélanie Da Cruz a reçu de leur part, de vifs encouragements qui l’ont profondément ému. D’ailleurs, le tournage de la saison 5 de l’émission « Les Marseillais vs Le reste du Monde » est déjà fini. Les fans de télé-réalité attendent maintenant la diffusion des épisodes qui ne devraient plus tarder.

Mélanie Da Cruz pendant ce temps, profite de son temps libre pour réaliser des placements de produit, tout en partageant son quotidien à travers les réseaux sociaux. Toutefois, tout ne se passe pas si bien, puisqu’il semblerait que l’un de ses produits lui cause des problèmes en ce moment.

En effet, Mélanie Da Cruz, épouse d’Anthony Martial, fait face à de nombreuses critiques venant de ses followers ces derniers temps. Ces critiques viennent du fait que plusieurs internautes accusent la jeune femme de les avoir arnaqué. D’après les présumées victimes, Mélanie Da Cruz aurait réussi à leur fait croire qu’ils allaient remporter un IPhone pour 3 euros ! Cependant, cette dernière affirme que ce serait l’œuvre d’un hacker.

Mélanie Da Cruz se défend !

Mélanie Da Cruz n’a pas du tout digéré d’être accusée d’escroc par plusieurs internautes. C’est ainsi que sur le réseau social snapchat, la jeune femme s’est défendue en poussant un coup de gueule contre ses accusateurs qui affirment qu’elle leur aurait vendu des IPhone.

Il semblerait que plusieurs followers de Mélanie Da Cruz se seraient fait avoir par un hacker. Cependant, pour nombre de victimes, ce serait l’influenceuse elle-même qui serait derrière toute cette arnaque. D’ailleurs, la jeune femme a reçu un commentaire très violent sur son compte de l’un des victimes qui s’exprimait en ces termes : « J’arrête de te suivre, trop déçue, je me suis fait escroquer trois euros avec ton compte de m*rde ! Tu n’es qu’une sale **** ! Une michetonneuse qui se fait de l’argent sur le dos des autres ! »

Mélanie Da Cruz n’a pas laissé passer un tel commentaire et elle a décidé de se défendre en réglant ses comptes en même temps. C’est ainsi que la compagne de l’international footballeur français a répliqué tout en certifiant qu’elle n’avait rien avoir avec cette affaire. Elle répond donc à l’internaute en ces termes : « Va porter plainte (…) Que les plus jeunes se fassent avoir… Mais que des personnes de ton âge n’aient pas assez de jugeote. Je ne vends pas d’iPhone et je n’en fais pas gagner. Cordialement, me tapez pas sur le système ».

Voilà qui est clair. Pour autant, ce n’est pas pour la 1ère fois que Mélanie Da Cruz se retrouve à devoir réagir à des « bad buzz » ou autres rumeurs. Alors qu’ils n’étaient pas encore mariés, son compagnon Anthony Martial avait été accusé d’infidélité envers elle. Les commentaires allaient bon train, jusqu’à ce qu’elle finisse par intervenir.

Il lui a également fallu éclaircir la situation, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler, disant qu’elle partirait dans l’émission « Les Anges 10 ». Lassée des rumeurs, Mélanie Da Cruz avait posté : « J’aimerais juste dire, est-ce qu’il serait possible d’arrêter de m’inventer des vols pour Los Angeles, pour les Anges 10, des choses comme ça, c’est possible ou pas ? Parce qu’en fait je suis sous la tempête comme vous en France à Manchester, au calme, il fait froid, il pleut ». Espérons que la situation se calme enfin pour Mélanie Da Cruz…