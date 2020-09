Mélanie Page : la femme de Nagui annonce une excellente nouvelle à ses fans !

Une joie de se retrouver avant de monter sur scène

Mélanie Page, qui fêtera bientôt ses 45 ans, est plus connue en tant qu’actrice. Elle a joué dans différents films, notamment dans « Six minutes avant le vingt heures » de Antoine de Caunes. Elle a également incarné le personnage de Lucy dans « Nos vies rêvées » de Fabrice Cazeneuve. Aussi, l’actrice a été présente dans quelques séries télévisées. Telles sont les cas « Madame Le Proviseur » en 1999, et « Ariane Ferry » en 2004. Toutefois, c’est grâce à « Sous le Soleil », diffusée sur TF1, qu’elle a marqué sa place dans l’audiovisuel français.

En parallèle, l’Australienne a également joué dans des pièces de théâtre. Depuis son jeune âge, Mélanie Page a toujours été une grande passionnée d’art dramatique. Une passion qui l’a poussée à suivre des cours de théâtre à Paris. Elle a fait ses premiers pas sur scène en 2002 avec « Huis clos » de Jean-Paul Sartre. En 2010, elle a brillé de mille feux grâce à son rôle en tant que femme éperdument amoureuse, dans « L’heureux élu ».

Sa dernière prestation remonte à l’année dernière avec « Le Jeu de la vérité » de Philippe Lellouche. Après un long moment sans vu, Mélanie Page est de retour sur les planches. Elle sera bientôt dans la pièce de « Dix ans après » de l’auteur David Foenkinos, où elle retrouve Bruno Solo. À cette occasion, la femme de Nagui n’a pas pu s’empêcher de partager l’énorme nouvelle avec ses fans.

Ainsi, ce 19 septembre, cette dernière a publié un cliché sur son compte Instagram. Une photo prise au Caméra café, où la maman de trois enfants affiche un sourire resplendissant, aux côtés de ses collègues. Ce ne sont autres que Bruno Solo, Julien Boisselier, Nicolas Briancon et Alexis Tregarot. En légende, la comédienne a exprimé sa joie de retrouver ces derniers avant de recommencer à jouer ensemble. « … Dans une semaine, nous reprenons la pièce de David Foenkinos “Dix ans après” au théâtre de Paris », a-t-elle écrit.

Mélanie Page, une femme dévouée à son mari

Lorsque Mélanie Page n’est pas sur scène, elle consacre son temps à son tendre époux. Mariés depuis 10 belles années et parents de trois enfants, l’actrice et Nagui vivent le parfait amour. À chaque occasion, les deux tourtereaux continuent de se déclarer leur amour. Toutefois, si leurs sentiments ne font aucun doute, leur relation n’était pas née grâce au coup de foudre.

En effet, lors de son passage sur le plateau de « Je t’aime etc » de France 2, Mélanie Page a fait des confessions. Elle a dévoilé sa rencontre avec le présentateur de « N’oubliez pas les paroles ». « Ce n’était pas extrêmement romantique… Cela semble bizarre, mais on s’est rencontré chez lui, à Saint-Tropez. Ce jour, je faisais un peu la chaperonne d’une copine qu’il avait invitée. J’étais très méfiante pour mon amie, donc j’y suis allée pour la protéger ! », s’était-elle souvenue. Depuis l’excellente soirée, Nagui l’a appelée tous les jours pendant deux longs mois. Une persévérance qui a porté ses fruits, puisque l’actrice a fini par accepter de sortir avec lui.

Dans leur relation, Mélanie Page est toujours d’un soutien inégal pour son mari. Selon le présentateur, sa compagne était là pour lui depuis le début, dans ses moments les plus difficiles. « Mélanie est devenue mon pilier. C’est une personne qui possède une lucidité et une psychologie. Elle défie toute concurrence. » a-t-il expliqué à Télé 7 jours. Ainsi, il est évident que l’amour qui existe entre Mélanie Page et Nagui est bien loin de s’éteindre.