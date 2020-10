Mélanie Page : l’épouse de Nagui change radicalement son look et est plus ravissante que jamais !

L’ancienne actrice de la célèbre série Sous le soleil est sous les feux des projecteurs. Un détail a changé dans son apparence et l’a entièrement métamorphosée aux yeux de ses fans. L’épouse de Nagui a opté pour un nouveau style pour ses cheveux et le résultat est totalement éblouissant. On la voit désormais apparaître sans frange et il y a de quoi susciter des sifflements d’admiration. De toute évidence, ce nouveau look n’a fait que rehausser sa beauté et ses fans n’ont pas manqué de lui témoigner leur admiration. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Mélanie Page sans sa frange ? Ça vaut le détour !

La femme de Nagui est connue pour sa franchise… et pour sa frange ! Si elle ne fait pas la langue de bois lors des discussions, elle s’est également toujours montrée avec le style à la frange durant de nombreuses années. Les abonnés de son compte Instagram furent bien surpris de découvrir une Mélanie avec une nouvelle coupe de cheveux le vendredi 16 octobre dernier.

Fraîchement pomponnée par le staff de France Télévision, la comédienne a publié une photo sur son compte Instagram. C’était un très beau cliché qu’elle a pris dans les coulisses de l’émission Tout le monde a son mot à dire. La femme de Nagui a légendé sa publication avec une phrase toute simple et drôle. « Mais… Je n’aurais pas perdu quelque chose moi ? ». Il n’en a pas fallu plus pour que les internautes remarquent l’absence de sa frange.

Le visage de Mélanie s’en est retrouvé carrément métamorphosé, et ce pour le meilleur ! Les abonnés de l’actrice estiment que son visage est encore plus lumineux maintenant qu’elle a opté pour cette nouvelle coupe. La femme de Nagui a pu collectionner une multitude de compliments et presque un millier de likes avec son poste. Certains internautes en ont même profité pour souhaiter un prompt rétablissement à Nagui qui souffre actuellement d’un gros rhume.

Qui est Mélanie Page ?

Née le 29 septembre 1975, Mélanie Page est une actrice australo-britannique. Elle a fait ses études de comédie à Paris avant de faire ses apparitions dans plusieurs pièces de théâtre. Ses premiers pas dans le monde du cinéma, furent notamment son rôle dans le film Jeanne d’Arc de Luc Besson en 1999. Quelque temps après, elle faisait son grand retour dans la série télévisée Sous le soleil.

Son rôle dans cette œuvre a fait exploser sa notoriété auprès de la communauté cinéphile. Elle y incarnait le personnage de Vanessa, une lycéenne, à partir de la sixième saison de la série. Mélanie Page a également joué dans plusieurs films, dont la comédie romantique tu vas rire, mais je te quitte.

Depuis 20 ans, la femme de 45 ans est la compagne de l’animateur Nagui. Ensemble, les deux célébrités ont eu deux filles et un garçon. La première, Roxane, née en 2004, puis Annabel née quatre ans après son ainée. Les deux amoureux se sont pacsés en juin 2009 et se sont mariés officiellement un an après. C’est en 2012 qu’est né Adrien, leur troisième enfant.

Nagui et Mélanie forment un couple bien particulier. Ils n’hésitent pas à se charrier l’un et l’autre lors de leurs différentes apparitions et leurs scènes de ménage en direct à la télé font bien rire les téléspectateurs.