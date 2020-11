Mennel : elle explique pourquoi elle a retiré son voile et les raisons de son divorce !

De son vrai nom Mennel Ibtissem, la jeune chanteuse s’est révélée lors de sa participation à la saison 7 de The Voice. Cette dernière avait impressionné les téléspectateurs de TF1 par son immense talent de chanteuse et c’est d’ailleurs ce qui l’a rendu si populaire.

Mennel se confie sur sa nouvelle vie

Quelque temps après sa participation à ce programme, la jeune femme avait été au centre d’une polémique après que plusieurs messages faisant référence aux attentats de Nice avaient été découverts sur son compte. Malgré ses excuses, elle avait néanmoins décidé de quitter l’aventure. Très suivie sur les réseaux sociaux, l’ancienne candidate de The Voice publie régulièrement des photos d’elle. Connue pour son look de port de voile, il y a quelques mois, elle expliquait pourquoi elle ne portait plus ce vêtement après avoir fait une sortie à la télé étant dévoilée. En début du mois de mars, Mennel avait été invité dans l’émission de Cyril Hanouna, Balance Ton Post et les téléspectateurs de C8 avaient été surpris de la voir sans son voile habituel. Cela avait fait tant parler et la jeune chanteuse avait décidé de s’exprimer à propos. Il faut dire qu’elle faisait déjà l’objet de critiques dès ses premières apparitions sur le petit écran à cause d’un turban sur ses cheveux.

Son passage sur le plateau de C8 en début d’année avait marqué les français qui la trouvaient plus détendue et détachée de la polémique qui avait coûté sa place en finale. Le présentateur de cette émission avait également remarqué que la jeune femme avait les cheveux non dissimulés et n’avait pas hésité à lui demander pourquoi elle ne portait plus de turban. De son côté, Mennel avait affirmé avoir changé. Elle avait fait savoir à Cyril Hanouna qu’elle était devenue une personne différente. Plusieurs mois après, l’ancienne star de la septième saison de The Voice est revenue sur cette question qui la préoccupe tant, celle de son port du voile. En effet, c’est dans les colonnes de l’Obs que l’ex-candidate de l’émission musicale de TF1 a décidé de se confier. Elle a évoqué plusieurs sujets lors de son entretien et aurait également parler de sa religion ainsi que de son divorce.

Prête à revenir sur la scène avec un nouvel album

Alors que Mennel déclarait en mars dernier qu’elle était en train de changer, la jeune femme se montre plus mature. Alors qu’elle s’apprête à faire son grand retour dans l’émission après deux ans d’absence sur la scène publique, elle fait des révélations impressionnantes sur sa nouvelle vie. Elle révèle avoir perdu plus de treize mille abonnés sur son compte Instagram après avoir partagé un cliché d’elle en chemise. Devenue beaucoup plus consciente, Mennel souhaite profiter de sa vie et ne souhaite plus être dépendante d’une certaine idéologie. Porter le voile à l’époque représentait une identité et non pas un signe d’appartenance à une religion quelconque. Elle serait même devenue porte-parole d’une certaine communauté malgré elle.

Celle qui a séduit les amateurs de la chanson de par son talent en 2018 est prête à revenir sur la scène même si elle affirme que son compagnon ne voulait pas qu’elle fasse de la musique. Déterminée à poursuivre sa carrière d’artiste, la jeune femme s’apprête à sortir un album en 2021 dont le titre est Heal. Elle a d’ailleurs expliqué pourquoi elle a choisi ce titre « Il se structure selon les phases du deuil : la colère, le déni, l’acceptation, etc. Pour finir avec la liberté retrouvée ». S’étant mariée avec un musulman juste après ses déboires dans The Voice, elle a vécu quelque temps avec ce dernier jusqu’à ce qu’ils divorcent car il souhaitait une autre carrière pour sa femme. Prête à assumer ses choix, elle ne regrette pas d’avoir choisi de faire carrière dans la musique et espère devenir une grande star de la chanson.