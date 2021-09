Mère nature fait des caprices et gâche les vacances de Nabilla, Thomas Vergara et de leur fils Milann !

Les journées de détentes et de purs plaisirs sont bien nécessaires quelques fois. Les vacances sont bien faites pour ça ! Nabilla et sa petite famille s’y lancent en visitant un parc aquatique. Mais hélas ! Tout semble ne pas se passer comme prévu ! La nature a encore dicté sa loi ! Retour précipité dans leur loge, le couple s’exprime sur Instagram ! Quel gâchis quand même !

Les vacances de Nabilla et sa petite famille gâchée : catastrophe naturelle à Dubaï

Les vacances au rendez-vous ! Mais la joie ne dure pas longtemps chez Nabilla, Thomas Vergara et leur fils Milann.

En effet, la petite famille qui est actuellement à Dubaï pour un petit séjour s’est rendue au Water Park.

Juste après seulement quelque temps à barboter dans l’eau et à faire du toboggan, les parents de Milann ont dû changer de plan. Ils sont rentrés chez eux avec leur fils dans la précipitation totale.

En effet, de façon inattendue, le ciel s’est assombri d’un coup. Une tempête a fait par la suite son apparition ! C’était très impressionnant pour Thomas Vergara et Nabilla. Mais il faut noter que c’est probablement un phénomène météorologique auquel les Dubaïotes sont déjà habitués.

Thomas Vergara, téléphone en main, a réussi à filmer le ciel gris. Il affirme notamment qu’ils étaient tranquillement au parc avec soleil présent quand la tempête de sable s’est levée. Impossible même de voir les tours, a-t-il ajouté. Dans le même temps, Nabilla et son fils sortaient précipitamment du centre aquatique. Un moment qui a véritablement viré au drame !

Un retour anticipé dans leur loge

Une fois de retour à domicile et à l’abri, Nabilla à son tour n’a pas hésité à filmer la tempête de l’intérieur. Elle s’exprime sur les réseaux sociaux en affirmant « On a dû rentrer en urgence ». Elle montre également les hauts buildings qui sont difficilement visibles.

Pour arborer un autre sujet l’influenceuse, confie en toute quiétude qu’elle avait hâte de retrouver enfin sa maison une fois de retour au pays. Puisque la maison ne sera prête que le 10 octobre, elle espère tout de même pouvoir y fêter l’anniversaire de son enfant.

Une vidéo des progressions du petit Milann partagée par la maman quelques mois plus tôt

Le mois dernier, la maman de Milann a dévoilé une merveilleuse et adorable vidéo de son enfant. On pouvait y voir le petit-enfant confortablement installé dans son siège bébé. Ce dernier semblait bien converser avec sa mère. Bien que les mots de Milann ne soient pas intelligibles pour les internautes, Nabilla quant à elle semble comprendre correctement son fils.

Elle lui demande cependant, dans la langue de Shakespeare you want to see Shark ? Après une réponse surprenante No du garçon, elle repose une seconde question plus explicite. You want to see dinosaur ? Monkey ? Hippo ? a-t-elle demandé.

Très heureuse de voir son fils qui arrive à faire de petites phrases, Nabilla n’hésite pas à partager cela sur les réseaux sociaux.

Cependant, avec Milann qui aura bientôt deux ans et qui doit faire ses premiers pas à l’école, une contrainte demeure. Car Thomas Vergara souhaiterait bien l’inscrit dans une école française.

Un choix qui est loin d’être partagé par l’influenceuse. Celle-ci voudrait que son enfant puisse s’exprimer facilement en anglais, car d’après ses propos, on vit dans un pays anglophone.

En dépit de tout, le petit-enfant semble avoir déjà fait son choix. C’est en anglais qu’il s’exprime tout naturellement.