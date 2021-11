  Mesdames, voici pourquoi vous ne devez surtout pas raser votre moustache !  

Chez certaines femmes, une pilosité excessive au niveau du corps peut notamment conduire à l’apparition d’une moustache. Cela peut constituer légitimement une source de gêne et pousser celles qui en possèdent à vouloir s’en débarrasser par tous les moyens. Même si le rasage est dans ce genre de circonstances une alternative, il est strictement déconseillé dans le cas précis et doit être plutôt remplacé par d’autres solutions plus fiables.

Les causes de l’inefficacité de la méthode de rasage sur la moustache

Contrairement à la conception admise par la majorité des gens, le rasoir n’est pas le remède miracle contre l’élimination de tous les poils. Et pour mieux le comprendre, il est d’abord utile de comprendre les différentes formes de pilosité au niveau de l’être humain.

En effet, le corps humain suivant ses différentes zones est recouvert de différents types de poils. On distingue notamment les polis terminaux caractérisés par leur touffe foncée, dure et longue des poils duveteux caractérisés par leur touffe claire, fine et courte. C’est à cette dernière catégorie qu’appartient les poils de la moustache encore appelée duvet. Et en raison de leurs caractéristiques présentées plus haut, l’action du rasage n’arrive pas véritablement à les faire disparaître définitivement.

Au contraire, l’inefficacité du rasage à éliminer ces poils duveteux depuis leurs follicules a tendance à entraîner un durcissement de cette pilosité située au niveau de la lèvre supérieure. C’est donc une pratique à éviter si vous voulez vraiment éliminer efficacement la moustache présente au milieu de votre visage.

Quelles sont les alternatives à prioriser pour l’élimination de sa moustache ?

Afin d’éviter de tomber dans une routine interminable de rasage qui au final n’apportera pas de résultats par rapport à votre pilosité anormale sur une partie du corps encore appelée hypertrichose, d’autres modes d’épilation se présentent à vous.

En premier lieu, nous avons l’épilation à la cire qui peut quant à elle peut permettre le retrait efficace des poils avec leurs follicules ainsi qu’éviter leur durcissement après repousse. Cependant, elle peut présenter les premières fois chez certaines personnes une sensation douloureuse.

En deuxième lieu, l’épilation au laser s’apparente comme la méthode la plus fiable pour garantir sur une longue durée la non repousse des poils de votre moustache. Néanmoins, son utilisation est parfois plus complexe et a un caractère plus onéreux que les autres méthodes d’épilation recommandées.

En troisième lieu, l’épilation à la crème épilatoire peut être adoptée. Mais si vous avez un épiderme assez sensible, il faudra vous attendre à de légers phénomènes d’irritation après l’élimination de vos poils.

Est-il nécessaire de se raser la moustache lorsqu’on est une femme ?

C’est une question à laquelle il faut répondre en se questionnant soi-même sur l’étendue de la gêne que l’on ressent. S’il s’agit par exemple d’une gêne physique liée à des désagréments causés par la présence de votre duvet, vous pouvez faire recours de façon espacée aux méthodes d’épilation pour vous soulager.

Par contre, s’il s’agit d’une gêne psychologique, il vous revient alors d’arriver à surpasser le sentiment de laideur que votre moustache peut susciter en vous et apprendre à vous accepter comme vous êtes.