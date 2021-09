Met Gala 2021 : Kim Kardashian apparaît en cagoule Balenciaga !

Il n’est absolument pas exclu de faire des faux pas. Mais il faut reconnaître que les célébrités ont la réputation de casser tous les codes, lorsqu’il s’agit de mode. Kim Kardashian fait partie de ses divas pour qui la mode n’a plus de secrets. Découvrons le nouveau look de l’Américaine au Met Gala 2021.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian s’affiche en cagoule Balenciaga au Met Gala 2021

Kim Kardashian ne fait visiblement jamais les choses à moitié. Celle qui a pour habitude de toujours mettre la barre très haute a répondu présente au Met Gala, le lundi 13 septembre 2021 dernier.

En effet, pour l’occasion, la jolie brune a fait exceptionnellement apparition dans une tenue signée Demna Gvasalia, le créateur de Balenciaga. Sa tenue noire très intrigante recouvrait l’intégralité de son corps. Il faut dire que le styliste a vraiment le souci du détail. Car ce dernier a veillé à y associer une tunique noire à manches cloches, des leggings noires opaques, des gants, des talons intégrés ou encore une traîne noire.

En dehors de cela, il y a également une cagoule conçue spécialement et qui vient accessoiriser la tenue. Ce qui lui a valu de laisser cacher son visage pendant la soirée. Et tout cela, sans omettre sa longue queue-de-cheval qui dépassait cet étrange choix stylistique.

Cette tenue spéciale de Kim Kardashian, si bien choisie restera à nouveau dans les annales de la mode. Ce Met Gala, qui a fait trembler la toile, a réuni plusieurs autres stars aussi pour costume Institute. En occurrence le chanteur Kanye west.

Il faut toutefois noter que Kim Kardashian, n’est pas la seule à avoir perturbé la soirée. Kanye West en a fait de même en s’affichant aussi cagoulé. Cet indice mettait totalement la panique à bord.

Les fans du couple se demandent si ce choix stylistique serait une façon de nous signifier un retour de flamme inattendue, à travers le vêtement. Ou est-ce tout simplement un buzz ? Reste à savoir. Ce qui est certain, la belle femme, n’a pas encore fini de surprendre ses fans pour leur plus grand bonheur.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian, une influenceuse de renom

La belle Kim Kardashian est née à Los Angeles plus précisément en Californie le 21 octobre 1980. Elle et sa famille sont les vedettes d’une émission de télé-réalité « L’incroyable famille Kardashian » depuis 2007.

En outre, Kim Kardashian dispose de plusieurs casquettes à son actif. D’une personnalité médiatique, femme d’affaires, elle est aussi productrice, styliste et animatrice de télévision américaine. Avec ses sœurs Kloé et Kourtney Kardashian, la belle brune lance plusieurs collections de vêtements, de maquillages et aussi de produits de beauté.

Décrite comme un phénomène de la culture pop par Vogue, Kim Kardashian se marie avec Kanye West le 24 mai 2014. Il s’agit d’un rappeur, compositeur et producteur de musique. Elle n’hésite pas à prêter son image à l’agence Glu Mobile qui crée par la suite, le jeu vidéo, Kim Kardashian : Hollywood.

Ce jeu devrait lui rapporter normalement 85 000 000 de dollars d’ici la fin de l’année 2014. Et cela d’après les estimations de l’agence Bloomberg.

Actuellement, il faudrait reconnaître que tout n’est pas au beau fixe pour le couple. Car Kim Kardashian a entamé une procédure de divorce contre son mari Kanye West le 19 février 2021. Ils feront donc une garde partagée de leurs quatre enfants.