Météo en France : la neige revient avec une vague de froid, faut-il prévoir une tempête en Bretagne ?

Si vous avez pu choisir la Bretagne pour les vacances scolaires, vous pourriez être comblé par cette vague de froid qui se présentera devant la France. En effet, les professionnels de la météo estiment que 10 centimètres sont attendus dans certains départements à l’ouest et cela pourrait entraîner quelques difficultés. Il y a plusieurs semaines, le nord-est a été touché par une tempête de neige qui a provoqué de nombreux dégâts avec des épaisseurs qui ont pu avoisiner les 20 centimètres même en plaine.

Habillez-vous, il fera très froid cette semaine !

Localement, le thermomètre pourrait chuter avec vigueur selon les indications données par les spécialistes de la météo. Via Ouest France, nous avons pu relever les propos d’un météorologue breton à savoir Stéven Tual et les prévisions sont assez sympathiques pour ceux qui apprécient grandement la neige. Il pourrait tomber jusqu’à 5 centimètres, mais, localement, vous pourriez mesurer près du double. Cela laisse donc présager des jeux sympathiques en famille avec des bonhommes de neige et bien sûr de la luge.

#Météo #Bretagne #Neige #Verglas ❄️☃️ L'épisode neigeux prévu ce mardi s'annonce comme le plus important en Bretagne depuis mars 2013. De façon généralisée, il est attendu entre 2 et 5 cm et même jusqu'à 10 cm.

🔎 Précipitations neigeuses – modèle ARPEGE 🇫🇷 –@meteociel pic.twitter.com/qlkJo3akTq — Stéven Tual (@StevenTual_off) February 7, 2021

Si vous regardez les informations partagées par Twitter, vous pourrez constater que l’épisode de neige attendu pour la Bretagne devrait être le plus important depuis mars 2013 .

. 2021 semble donc l’année des records, car l’Alsace n’avait pas connu une tempête de neige de cette ampleur depuis des décennies.

En effet, des dégâts ont même été importants notamment dans les grandes villes ou aux abords des forêts.

Dans les Vosges, les habitants ont été contraints de jongler avec les routes coupées.

Si vous êtes en vacances ou si vous prévoyez des déplacements dans les prochains jours, n’hésitez pas à enfiler les pneus neige puisqu’ils sont indispensables pour ne pas glisser. Avec 10 centimètres, il n’est pas nécessaire de prendre les chaînes surtout si vous avez une voiture assez stable avec quatre roues motrices par exemple et un procédé anti-glissement. La vigilance est tout de même de mise puisque vous pouvez perdre rapidement le contrôle de votre voiture.

N’hésitez pas à regarder avec précision les informations transmises par Météo France puisque son site Internet vous permet d’avoir un visuel d’ensemble pour toute la semaine qui sera clairement froide dans de nombreuses régions avec des thermomètres qui descendront en dessous de 0 degré.

Cette nuit, mise en place d'un épisode neigeux sur le nord: sur le Nord-Pas-de-Calais, d'ici dimanche soir, on attend 2 à 5cm de #neige, localement 10. Neige faible sur la Picardie et les collines normandes (localement 1 à 3cm).

▶️ Restez informés. https://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/8aUVzPXMUj — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 6, 2021

Une semaine rythmée par la neige même dans le Morbihan

Quelques flocons ont pu être identifiés ces derniers jours dans la partie Nord de la France, mais au cours de cette semaine, le Morbihan devrait lui aussi être touché par cette vague de froid. Il est pour l’instant difficile de savoir si cet épisode neigeux prendra des allures de tempêtes avec des épaisseurs très conséquentes. Il faudra donc suivre avec précision les prévisions dès ce lundi et jusqu’au vendredi. Par contre, les spécialistes estiment que les températures devraient remonter dès jeudi pour l’ensemble des zones touchées par la vague de froid. L’épisode neigeux a donc un caractère exceptionnel.

Le début de semaine sera également nuageux, mais certains redoutent clairement les perturbations à cause de la neige. Cette dernière sera même mêlée à de la pluie, ce qui pourrait rendre les routes particulièrement glissantes. En ce qui concerne les températures pour la partie ouest, elles ne devraient pas dépasser les trois degrés pour ces premiers jours. N’hésitez pas à prendre la voiture uniquement si vous êtes contraint de le faire, utiliser des pneus neige et surtout rouler doucement même si votre voiture est parfaitement équipée.

Il suffit parfois d’une seconde d’inattention et d’un mouvement un peu trop brusque pour que la voiture soit difficile à contrôler.