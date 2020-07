MHD atteint du coronavirus : le grand rappeur qui était en prison est libéré !

View this post on Instagram

Je suis dans la zone comme never Mes Ngaties sont soignés de Paname jusqu'à Schweitzer Carré V.I.P, tu peux pas me louper Tout est opé' comme never des never Une 'teille, deux 'teilles, trois 'teilles, oblah En Mathu', en Champagne, en Magnum, oblah @mhdofficiel @gradurofficiel243 @special_soutien_mhd @mh_team19 @freemhdofficiel_page_fan @mhdnetwork #likesforlike #followforfollowback #mhd #gradur #afro #psg