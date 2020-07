Michael Caine parle de son rôle d’Alfred dans le Batman de Christopher Nolan !

Parmi eux, on retrouve notamment Batman, qui a fait les frais de multiples adaptations au cinéma. Entre les séries et les films des années 80 et 90, l’homme chauve-souris bénéficiait d’une couverture médiatique déjà très importante. Pourtant, au milieu des années 2000, un nouveau cinéaste s’est intéressé au personnage culte, avec une vision très différente de ce qui avait été fait jusqu’ici. La trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan était née, cassant les codes de toutes les anciennes œuvres qui mettaient en scène Batman.

Michael Caine parle de son expérience dans Batman

Connu mondialement pour son talent et ses nombreux rôles, Michael Caine, 87 ans, est l’un des acteurs phares de la trilogie Batman, par Christopher Nolan. Influent dans le milieu du cinéma, l’anglais a marqué les esprits dans le rôle d’Alfred, le fidèle majordome de Bruce Wayne, qui élève le petit garçon comme son fils après la mort de ses parents. Avec « Batman Begins » en 2005, c’était la première fois que l’acteur se retrouvait dans un blockbuster aussi important, lui qui était plus habitué aux films d’auteurs et de réalisateurs moins médiatisés.

Toutefois, c’était aussi la première fois que Michael Caine rencontrait le cinéaste Christopher Nolan, devenu par la suite l’un de ses meilleurs amis. En effet, l’acteur oscarisé pour son rôle dans « L’œuvre de Dieu, La Part du Diable », apparaît aujourd’hui régulièrement dans les films du réalisateur. Lors d’une interview pour le magazine The Hindu, l’anglais raconte comment s’est passée sa première rencontre avec Nolan.

« Il est venu à la porte d’entrée de ma maison de campagne avec un script. Je pouvais le voir à travers la fenêtre, mais je ne le reconnaissais pas. Au moment où j’ai ouvert la porte, j’ai su exactement qui il était parce que j’étais un grand fan de ses trois premiers films ».

Le tournage de Batman, une grande expérience selon Michael Caine

Alors que ce rôle lui a valu une énorme popularité auprès du public, il reste d’ailleurs considéré à ce jour comme le meilleur interprète d’Alfred, sa participation au film était une évidence dès le départ pour Michael Caine. Celui-ci connaissait déjà parfaitement la filmographie de Christopher Nolan qui, bien que ne comportant à cette époque que 3 films, « Following », « Memento » et « Insomnia », était déjà très prometteuse pour l’industrie du cinéma.

Dès les premières minutes de la rencontre, et non sans humour, le Britannique a fait croire au réalisateur qu’il pensait que celui-ci voulait lui confier le rôle de Batman.

Avec le recul, Michael Caine confie que Batman est l’une des plus grandes choses qu’il ait faites dans sa vie (et on est plutôt d’accord avec lui).

Très fier d’avoir participé à cette trilogie, l’acteur anglais continue de collaborer régulièrement avec Christopher Nolan. À ce jour, ils ont travaillé ensemble sur 7 films différents, dont le dernier en date est « Tenet », prévu pour une sortie estivale le 22 juillet prochain.