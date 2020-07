Michael Schumacher hospitalisé en urgence selon un média Italien ! Toutes les infos !

Un épisode de plus dans sa très longue convalescence. Ses fans reprennent espoir.

Cela fait déjà sept longues années que Michael Schumacher, célèbre champion allemand de F1 a subi une terrible chute de ski où il a failli mourir.

Depuis, il entamé une longue convalescence. Très peu d’informations filtrent sur son état de santé.

La famille souhaite en dévoiler le moins possible. Les fans du coureur automobile sont très intéressés par le sujet.

La famille de souhaite pas communiquer

Actuellement, les quelques informations que l’on a sur le sportif allemand laissent dubitatif. La famille du champion allemand qui est aujourd’hui âgé de 51 ans ne souhaite pas communiquer sur l’état de santé du coureur. Il faut dire que les projecteurs ont longtemps été braqués sur le champion et sa famille.

La pression médiatique est très forte. Il faut dire que Schumacher est une légende du sport automobile avec un énorme palmarès. Il a longtemps couru pour la prestigieuse écurie Ferrari.

Des informations qui filtrent au compte-goutte

Les sources d’information sont extrêmement rares. Quelques amis proches s’expriment de manière très lapidaire, c’est le cas du coureur Felipe Massa qui a dévoilé des informations peu encourageantes sur la santé du champion. « Je rêve et je prie quotidiennement pour que sa santé s’améliore, pour qu’il réapparaisse sur un circuit de course », indiquait-il à récemment à la chaîne américaine Fox News.

En plus, maintenant son fils participe à des courses automobiles et Michael Schumacher pourrait l’encourager. « Je prie pour ça tous les jours », enchaîne Felipe Massa. Michael Schumacher dans la situation actuelle ne pas prendre le volant et encore moins d’une Formule 1. Dans les jours qui viennent, son état pourrait S’il n’est sans doute pas encore en état de prendre un volant, Michael Schumacher pourrait aller mieux grâce à une nouvelle opération chirurgicale.

Une intervention lourde

Selon Contro Copertina, un média scientifique italien, le champion allemand devrait dans les jours qui viennent subir une intervention chirurgicale lourde, qui s’inscrit dans le cadre des soins expérimentaux avec des cellules souches cardiaques dont le sportif bénéficie depuis plusieurs années.

L’un des médecins qui s’occupe de lui a indiqué que le but de cette opération était de « régénérer le système nerveux de Michael Schumacher » mais aussi de soulager l’insuffisance cardiaque dont il est affecté et de parvenir à renforcer la structure osseuse qui est dans un état très fragile.

Cette intervention pourrait être étape supplémentaire dans sa très longue période de convalescence pour ce père de deux enfants Gina Maria et Mick qui sont dans un état d’esprit très triste.

On peut imaginer que la famille du champion espère que les résultats de ces soins seront profitables et que l’on va s’approcher du bout du tunnel. Schumacher reste l’un des champions les plus connus dans le sport automobile. Pendant des années, il a régné sans partage sur la discipline avec plusieurs titres de champion du monde.