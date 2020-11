Michael Schumacher : Jean Todt, le Président de la Fédération internationale automobile donne des nouvelles rassurantes sur l’état du célèbre pilote… Ouf !

Il en a profité pour donner des nouvelles sur l’état de santé de Schumacher.

Une lueur d’espoir semble naître pour Michael Schumacher. On se souvient qu’en 2013, le célèbre pilote de course automobile avait été victime d’un terrible accident de ski alors qu’il était en train de pratiquer du hors-piste dans les Alpes françaises. Il s’était heurté à un rocher qui avait brisé en plusieurs morceaux le casque qu’il portait. Envoyé aux urgences, Schumacher a dû être plongé dans un coma artificiel. Depuis ce tragique événement, la famille du pilote garde secrets les détails sur son état de santé. Les informations à propos de Michael Schumacher étaient devenues rarissimes. Le lundi 16 novembre dernier, ce fut Jean Todt qui avait essayé de donner des nouvelles sur le pilote. Apparemment, les choses semblent aller mieux pour ce dernier. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Les déclarations de Jean Todt

Jean Todt avait été invité sur la chaîne RTL et lorsqu’il a été interrogé sur son ami, l’ex-directeur de Scuderia Ferrari a fait quelques confidences sur le pilote de 51 ans. Il avait commencé ses déclarations en prévenant qu’il n’allait pas trop s’étendre sur le sujet. « Comme vous le savez déjà, c’est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservé, mais oui, je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois, et il se bat », avait révélé l’ami du sextuple champion du monde. La famille de Michael Schumacher met un point d’honneur à ce qu’aucune information sur l’état de santé du pilote ne fuite dans les journaux ou sur les réseaux sociaux.



Il a ensuite ajouté qu’il ne pouvait lui souhaiter que les choses s’améliorent pour lui et pour sa famille. Toutefois, Jean Todt a rassuré les téléspectateurs que le père de Mick Schumacher était très bien entouré durant cette période où la crise sanitaire exige un confinement. Il serait dans un endroit sûr et confortablement installé. À ce qu’il paraît, le champion du monde de la Formule 1 suit attentivement les progrès de son fils, Mick Schumacher. Ce dernier est actuellement en train de participer au championnat de Formule 2 avec l’écurie Prema Racing depuis l’année dernière.

Mick Schumacher assurera-t-il la relève ?

Selon les déclarations de Jean Todt, Mick Schumacher va probablement courir en Formule 1 dès l’année 2021. Le directeur de la Fédération internationale de course automobile voit cela comme un très beau challenge et il faut reconnaître que les fans de Schumacher père sont impatients de voir ce que vaut Schumacher junior dans le niveau le plus haut de la compétition automobile. Aujourd’hui, Mick est âgé de 21 ans et il fait déjà parler de lui dans les hautes sphères de la course automobile. Il était même avec son père au moment où l’accident s’était produit en 2013.



Pendant longtemps, le jeune homme a couru sous le nom de jeune fille de sa mère, Corinna Betsch. Ce n’est qu’en 2014 qu’il a révélé sa véritable identité. Il avait longtemps été protégé du monde de la presse à cause de la notoriété de son père. Mick s’est toujours montré calme et digne malgré la période difficile que traverse sa famille depuis plusieurs années. Il a su gérer sa propre notoriété au même titre que les questions qui tournent autour de l’état de santé de son père. On lui souhaite du succès dans sa carrière.