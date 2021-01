Michael Schumacher : les fans émus après la publication d’une photo de sa fille

Les fans se rattachent à toutes les informations qui peuvent être relayées sur les réseaux sociaux. Le quotidien de Michael Schumacher n’est pas évoqué puisque sa femme tente de préserver le plus possible son état de santé. Toutes les rumeurs sont alors évoquées, certains estiment même qu’il serait clairement méconnaissable. Dans tous les cas, les fans du pilote automobile sont à l’affût de la moindre photo et c’est sa fille qui a partagé une photo. Cette dernière ne dévoile pas son père à savoir Michael Schumacher, mais elle-même.

Une ressemblance émouvante avec le pilote

Le 8 janvier dernier, les fans de Gina ont notamment pu découvrir un cliché en noir et blanc d’elle. Les internautes ont rapidement constaté que la ressemblance avec Michael Schumacher était incroyable. Les commentaires sont souvent identiques lorsque son fils se dévoile sur les réseaux sociaux. Il avait d’ailleurs ému le monde entier lorsqu’il avait offert à Hamilton l’un des casques de son papa dont l’état de santé est clairement méconnu.

Le sourire de Gina est donc communicatif et elle invite tout le monde à sourire puisqu’elle publie la photo un vendredi .

. Les internautes ont été nombreux à pointer la ressemblance avec le pilote et d’autres ont estimé qu’elle avait l’âme de Michael Schumacher.

Ces fans ont même pu constater qu’elle avait pratiquement le même sourire que le grand pilote automobile dont la carrière s’est arrêtée brutalement.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à des nouvelles de Michael Schumacher sur les réseaux sociaux des enfants, car la famille semble très discrète sur ce sujet. Certains journalistes et des photographes auraient tout de même tenté de s’approcher de la star pour essayer d’en apprendre un peu plus. Des clichés auraient même été faits, mais les rumeurs ne semblent jamais avoir été concrétisées. Dans tous les cas, Michael Schumacher a deux beaux enfants qui ne cessent d’enflammer la toile avec leurs prouesses respectives. Il faut savoir que Mick Schumacher est lui aussi un pilote et il partage son large sourire sur son compte Instagram. Ce dernier avait également pu émouvoir tous les internautes qui espèrent un retour de Michael Schumacher sur le bitume ou même des nouvelles réjouissantes concernant son état de santé.

Des confidences d’un proche de Michael Schumacher

Il est impossible d’avoir des informations de la part de la famille, mais Jean Todt aurait tout de même partagé quelques révélations. Il est important de rappeler que Michael Schumacher a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait en montagne le 29 décembre 2013. Les séquelles ont été apparemment très importantes, mais il précise que le pilote automobile est soigné pour qu’il puisse retrouver le plus possible une vie normale. Aucun détail supplémentaire n’a été transmis, nous ne savons pas si Michael Schumacher est conscient ou totalement léthargique. Dans tous les cas, il peut compter sur la force de ses proches et de son épouse ainsi que sur ses fans qui sont nombreux dans le monde entier.

Les images de son fils avaient bouleversé la planète alors qu’il offrait à un concurrent à savoir Hamilton l’un des casques de Michael Schumacher. Les clichés avaient fait le tour du web et le pilote avait lui aussi été très ému par ce geste. En effet, dans le monde des courses en Formule 1, plusieurs stars ont marqué le bitume comme Michael Schumacher, mais également Senna dont la carrière s’est brisée à cause d’un violent accident qui lui a coûté la vie. Dernièrement, c’est Romain Grosjean qui a donné des sueurs froides à son entourage lors d’un violent accident.