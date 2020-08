Michaël Youn : il dévoile des photos avec ses deux enfants malgré sa discrétion habituelle sur sa famille !

La famille Youn doit surement être très énergique. Ce dont on peut être certain, c’est que Michaël Youn a réussi à faire l’unanimité grâce à une photo postée sur Instagram qui a pu surprendre et faire plaisir à la fois plus d’un…

Michaël Youn au cœur du bonheur ces récents jours

Tout semble bien aller pour Michaël Youn. C’est ce qu’on peut conclure des activités du célèbre comédien ces dernières semaines. Déjà, son film ‘’Divorce Club’’ a pu s’installer aisément au premier rang du b-office alors qu’il n’en est qu’à sa première semaine de sortie. Un résultat plus que rassurant surtout qu’on sait qu’actuellement l’audience dans les salles de cinéma n’est pas l’une des plus intéressantes depuis que les Français sont déconfinés.

Ex-présentateur et fan du PSG, Michaël Youn a particulièrement vécu une agréable semaine puisque son équipe s’est récemment qualifiée pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Le 20 août dernier, Michaël Youn s’est notamment lancé à fond dans une nouvelle initiative qu’il a d’ailleurs publiée sur son compte Instagram. En effet, le célèbre comédien et présentateur est en plein tournage d’une nouvelle série qui sera proposée par TF1 du nom de ‘’Une affaire française’’. Cependant, Michaël Youn a pourtant énormément de temps à consacrer à ses deux enfants, Seven et Stellar, et il ne se cache pas pour le montrer à sa communauté.

Une photo rare qui fait rire… une famille qui déborde d’énergie !

L’ancien humoriste qui fait carrière dans la comédie actuellement a très souvent misé sur la discrétion à propos de l’identité de ses enfants. Le 20 août dernier, les fans de Michaël Youn ont dû être surpris après sa publication sur Instagram. Seven est la fille et ainée de Michaël Youn. Elle est âgée de 9 ans et son fils Stellar quant à lui a fêté son premier anniversaire le mois passé. Pour montrer tout l’amour qu’il porte à ses bouts de chou, notre comédien n’a pas hésité à partager une photo avec ces derniers. D’après ce qu’on y voit, le papa voulait un joli cliché de famille, mais le résultat n’a pas vraiment été ce qu’il espérait. En effet, en voulant immortaliser cet instant magnifique, tous ceux qui devraient figurer sur la photo ont choisi de bouger.

Désabusé, Michaël Youn a profité pour mettre en légende un petit commentaire assez drôle, montrant un peu la difficulté qu’il a eue lors de sa pose avec ses enfants. Selon plusieurs internautes, ses enfants seraient un peu trop énergiques comme lui. C’était néanmoins l’occasion rare pour les admirateurs du comédien de voir en premier plan et de très près son tout dernier enfant Stellar.

Une mauvaise période traversée par Michaël Youn il y a peu

Il n’y a pas longtemps, le comédien était dans une mauvaise passe avec son épouse. Il avait même profité pour lâcher quelques propos dans le magazine Gala qui ont su toucher plusieurs. Michaël Youn était en pleine rupture avec sa compagne et expliquait qu’il fallait faire très attention aux propos émis durant une séparation. Pour le comédien, le destin pourrait s’en mêler avec sa baguette magique et certains coups donnés ou reçus pourraient finir en blessures difficiles à cicatriser.

Selon ses propos, l’acte de pardonner ou de se faire pardonner est encore plus complexe lorsqu’on n’a pas vraiment eu un peu de retenues durant un processus de séparation. D’ailleurs, la rupture avec son ex-épouse est même ce qui a inspiré le scénario porté en avant par le dernier film du comédien ‘’Divorce Club’’.