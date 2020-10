Michaël Youn : la fille de l’humoriste est en deuil… Son papa la console avec un message plein d’émotions !

C’est avec un émouvant message que Michaël Youn a consolé sa petite fille âgée de 9 ans, prénommée Seven. Si l’acteur sait faire rire tout le monde à la télévision, il sait aussi garder son sérieux et aider sa petite à dire au revoir à son lapin décédé.

Humoriste talentueux, mais papa avant tout…

Michaël Youn a plusieurs cordes à son arc et a l’air de n’avoir peur de rien. Réveillé toute la France à l’aube et dans les rues à l’aide d’un mégaphone pour une émission télé ? Apparaître sur la scène de la 15e cérémonie des oscars, vêtu en tout et pour tout d’un string et d’un nœud face à des spectateurs éberlués ? Tout cela est dans ses cordes.

Cependant, Michaël Youn est également un super papa qui sait être là pour ses enfants. S’il avait la réputation d’être une personne indomptable, surtout avec son personnage de Fatal Bazooka ou le groupe qu’il a inventé les Bratisla Boys, tout porte à croire que la naissance de Seven et de son petit frère ont fait de Michaël Youn, un papa attentionné.

Notons que la maman des enfants de Michaël Youn n’est autre que Isabelle Funaro son épouse, qui se trouve être l’ex compagne du chanteur Pascal Obispo. Aujourd’hui, le couple qui est ensemble depuis une douzaine d’années, a donc 2 enfants à savoir Seven qui a 9 ans, et un petit garçon d’un an prénommé Stellar.

Petit ombre au tableau pour la famille Youn ce 27 septembre 2020, la petite Seven vient de perdre Capitaine carotte, son animal de compagnie. Une situation difficile pour la petite fille de 9 ans, confrontée à la mort pour la 1ère fois de sa vie.

C’est sur son compte Instagram que Michaël Youn a informé sa communauté, en partageant un message plein d’émotions …

Les abonnés de Michaël Youn compatissent

A la grande tristesse de Seven à cause de la perte de Capitaine carotte, son père a la lourde tâche de l’accompagner face à cette épreuve qui peut être terrible pour une enfant de 9 ans. En ce moment, co-coach dans l’émission télévisée The Voice Kids aux côtés de Patrick Fiori, on se doute bien que le jeune papa sait y faire avec les enfants.

Partageant son expérience avec ses abonnés, Michaël Youn a posté une photo sur son compte Instagram où l’on voyait sa fille Seven dans les bois, en train de décorer ce qui semble être la tombe de son lapin qui vient de mourir.

L’acteur et humoriste a évoqué la manière dont il a géré cette situation pour sa fille : « La serrer fort, lui mettre une jolie musique, sécher ses larmes, ne pas se cacher, lui expliquer le cycle de la vie et l’irréversibilité de la mort, et surtout lui parler du privilège que Capitaine Carotte et elle ont eu de vivre ensemble. »

La communauté du producteur et humoriste a été touchée par ce fait et par le message du jeune papa à l’endroit de sa fille. Les commentaires n’ont pas tardé à apparaître pour soutenir aussi bien la petite Seven que Michaël Youn lui-même.

Ainsi on pouvait lire entre autres : « « Courage, repose en paix capitaine Carotte », « Un gros câlin à la petite. C’est toujours terrible la disparition des animaux aimés. », « Beau discours d’un super papa » »

Toutefois, il faut noter que la loi française interdit d’enterrer un animal de compagnie dans les bois. Cependant, la photo ne montre qu’une petite fille agenouillée en train de décorer un sol. Rien ne dit donc que Capitaine Carotte est enterré là.

De même, il faut savoir que pour enterrer les animaux de compagnie, il y a la possibilité d’avoir recours à l’incinération, ou alors de les enterrer dans un cimetière pour animaux.