Michel Berger et France Gall : leur fils dévoile enfin son visage, découvrez le métier de Raphaël

Le couple a toujours été très discret, France Gall même après la mort de Michel Berger a toujours cultivé son jardin secret. Il était très rare qu’elle puisse se confier sur son amour ou sa famille. Vous aurez aussi des difficultés pour le trouver sur les réseaux sociaux apparemment.

Toutefois, le couple était tellement à l’écart de la presse que certains ne connaissent pas l’identité de leur enfant qui se prénomme Raphaël Hamburger. Il est âgé de près de 39 ans et il évolue comme ses parents dans le monde de la musique. Si vous cherchez des informations sur Raphaël Hamburger, qui ne possède donc pas le nom de famille Gall ou Berger, notre article devrait vous plaire.

Raphaël n’est pas médiatisé comme ses parents

Il y a souvent deux états d’esprit dans le monde du showbusiness puisque vous avez des parents très médiatisés qui n’hésitent pas à communiquer sur les réseaux sociaux avec leur enfant. L’essor d’Instagram a également facilité ces couvertures médiatiques et les clichés ainsi que les vidéos ne cessent de se multiplier au quotidien. Pour France Gall et Michel Berger, la discrétion a toujours été de mise que ce soit pour leurs projets ou dans leur vie privée. Il n’est finalement pas surprenant que leur enfant prénommé Raphaël soit également en marge de la presse.

Il évolue bien sûr dans le monde de la musique puisqu’il a pu travailler comme ingénieur du son .

. Il s’est rendu à l’école internationale bilingue de Paris et il a continué ses études au lycée Fénelon Sainte-Marie.

Il y a un peu plus de 10 ans, le fils de Michel Berger a décidé de lancer sa propre boîte de production et elle se prénomme Hamburger Records.

Plusieurs personnalités ont pu travailler à ses côtés comme Cécile Cassel qui est connue sous le pseudo HollySiz.

Un autre label a pu voir le jour il y a quelques années : Chi-Fou-Mi Records.

Raphaël Hamburger, qui est le fils discret de France Gall et Michel Berger? https://t.co/GJyoBeqXpC pic.twitter.com/yhxHF8mp2C — BFMTV (@BFMTV) January 11, 2018

En 2014, il a également pu dévoiler une webradio avec un ancien DJ à savoir Benjamin Moreau. Vous pouvez donc constater que les projets ont été clairement nombreux pour le fils de France Gall et de Michel Berger. Toutefois, il possède plus d’une corde à son arc et il ne s’est pas arrêté à ces boîtes de production, car il a été un superviseur musical.

Raphaël a pu évoluer sur plusieurs films à succès

Grâce à son talent, le fils de France Gall a eu l’occasion de travailler sur Astérix et Obélix, mais également Nous York et Blood Ties. En ce qui concerne sa vie privée, il sera difficile d’en savoir plus puisqu’il est très discret. Sa maman avait pu l’évoquer au cours d’une interview accordée à Paris Match dans laquelle elle précisait qu’il avait acheté un studio d’enregistrement. France Gall assurait à l’époque qu’il ne voulait pas la célébrité et il souhaitait absolument réaliser les choses par lui-même. Vous pouvez donc découvrir quelques photos de Raphaël sur le web, mais elles sont très rares.

L’ancien attaché de presse du couple avait aussi pu se confier sur BFMTV et il avait aussi assuré que leur enfant ne voulait pas de cette notoriété, il ne voulait pas devenir une star. En effet, il préfère sans doute conserver sa vie personnelle et intime. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, elle peut être largement dévoilée sur toutes les plateformes et il est alors difficile, voire impossible de conserver un peu de vie privée. Il faut également noter qu’il a vécu de nombreux drames avec bien sûr la perte soudaine de son père, mais également sa soeur et sa mère. Les maladies n’ont clairement pas épargné sa famille.

Son visage est tout de même connu puisque certains clichés circulent sur Twitter notamment.