Michel Boujenah : Le comédien revient sur sa rencontre des plus alcoolisée avec son ami, le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo !

En ce moment, l’acteur et comédien Michel Boujenah est en pleine promotion, pour sa pièce de théâtre L’Avare. Invité à cet effet, sur RTL, ce samedi 24 octobre 2020, il en a profité pour se remémorer les folles soirées qu’il a vécues avec son ami Jean-Paul Belmondo.

Michel Boujenah et Jean-Paul Belmondo, une belle amitié

Il y a peu, Michel Boujenah avait déclaré avoir contracté le coronavirus. Il faut dire qu’à 67 ans, il fait partie des personnes qui sont les plus vulnérables face à cette maladie. Cependant, tout va bien aujourd’hui pour le comédien, qui est parfaitement rétabli.

D’ailleurs en ce moment, il est en pleine promotion, pour sa pièce de théâtre qu’il met en scène à Paris. A cet effet, Michel Boujenah a régalé les auditeurs de la radio RTL de ses anecdotes particulièrement drôles, sur le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo, l’un de ses vieux amis.

Il semblerait que le tempérament de ce dernier n’ait pas changé, et malgré l’âge, le célèbre acteur continue d’être un sacré farceur. Revenant sur leur rencontre il y a de cela quelques décennies, Michel Boujenah a partagé les débuts de leur belle amitié qui a su traverser le temps.

D’après Michel Boujenah, Jean-Paul Belmondo adore faire la fête, et il en a fait les frais lors de leur 1ère sortie. En effet, les 2 acteurs se sont rencontrés à Montréal au Canada en 1980. Michel Boujenah était alors en tournée, alors que Jean-Paul Belmondo tournait le film Hold-up.

Le soir du 14 juillet de cette année, ce dernier avait convié le comédien à une « fête entre Français ». D’après les souvenirs du comédien : « On avait bu dans une taverne que Jean-Paul connaissait, ils m’ont attaqué au vin rouge, ils m’ont fini au schnaps ! »

Une soirée plus que alcoolisée !

La soirée avait donc commencé tout simplement avec du rouge, pour finir à 5 heures du matin, avec du schnaps. D’ailleurs, fêtards, ils ont été jusqu’à frapper à la porte d’une taverne alsacienne qui avait déjà fermé ses portes. C’est en robe de chambre que le propriétaire des lieux a finalement accepté de leur ouvrir.

Cependant, Michel Boujenah n’était pas habitué à l’alcool. Au final, c’est Jean Paul Belmondo qui l’aurait déposé sur le comptoir de son hôtel en caleçon, disant au réceptionniste : « Le petit n’est pas frais, il faut le monter dans sa chambre ».

Loin d’en tenir rigueur à son ami, cette soirée de beuverie a apparemment été le début d’une belle et longue amitié, et c’est avec de la tendresse et un sourire aux lèvres, que le comédien l’a raconté : « C’est un souvenir magnifique. De toute façon, Jean-Paul n’a pas de limite quand il fait la fête. »

On dirait bien que Jean-Paul Belmondo a toujours été un farceur, et ses amis sont ses victimes préférées. Toujours sur RTL au micro d’Eric Dussart, Michel Boujenah s’est également rappelé d’une anecdote « Géniale », où cette fois, la victime était le réalisateur Philippe de Broca. Cela s’était déroulé dans les années 1960.

C’était au moment du tournage du film ‘’Les tribulations d’un chinois en Chine’’. Jean-Paul Belmondo et son acolyte dans le film, Jean Rochefort, ont fait une blague au réalisateur en le défiant de venir à une soirée où tous seront sans habit. Relevant le défi, Philippe de Broca descend l’ascenseur en tenue d’Adam, et trouve les 2 farceurs parfaitement habillés.

Encore aujourd’hui, Jean-Paul Belmondo à 87 ans, n’a pas perdu son goût des farces. La dernière racontée par Michel Boujenah datait d’il y a peu de temps, alors qu’il avait rendu visite à son ami, ce dernier avait caché son téléphone. Michel Boujenah a donc dû chercher pendant plus d’une demi-heure, quand il a voulu s’en aller ! Un sacré personnage…