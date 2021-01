Michel Cymès balance tout, découvrez ses propos concernant les vaccins contre le coronavirus

A en croire certains français sur les réseaux sociaux, le médecin et présentateur de France 2 Michel Cymès avait créé un vaccin dans le cadre de la lutte contre le coronavirus : mais qu’en est-il réellement ? Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours sur le web. Il n’est toutefois pas le seul à être en faveur du vaccin.

Michel Cymès : il se fait enfin vacciné contre le coronavirus pour donner l’exemple aux français !

On le sait maintenant depuis plusieurs semaines : il existe bel et bien un vaccin contre le coronavirus. Toutefois, le gouvernement français a été vivement critiqué de toutes parts dans le cadre de sa campagne de vaccination qui est absolument catastrophique selon certains français : ils ne comprennent pas que les mesures aient été prises plus tôt !

En effet, le médecin Michel Cymès, qui s’est fait vacciner contre la COVID19, ne fait malheureusement pas partie de la majorité des français. Bon nombre d’entre eux n’ont malheureusement pas encore eu leur dose de vaccin alors que certains n’attendent que cela. D’ailleurs, certaines personnalités comme Jean-Pierre Pernaut dans sa dernière émission sur LCI, ou encore le médecin urgentiste Patrick Pelloux, n’ont pas hésité une seconde à critiquer assez violemment les actions du gouvernement d’Emmanuel Macron, qu’ils jugent clairement inefficaces dans le cadre de cette campagne de vaccination qui tourne au véritable fiasco.

Plus d’un an après l’annonce du boycott, Michel Cymès est apparu aujourd’hui sur @CNEWS pic.twitter.com/aVyt9EYofo — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) January 6, 2021

Pourtant, comme on peut le voir, certaines personnes arrivent à se faire vacciner contre le coronavirus, et malgré le fait que nous ne savons pas encore tout sur ce vaccin, ils font confiance aux laboratoires qui ont réussi à mettre sur le marché un vaccin pour lutter contre cette pandémie, qui a d’ores et déjà fait beaucoup trop de victimes dans le monde. Étant un médecin reconnu du grand public, Michel Cymès n’a pas hésité une seconde à montrer l’exemple le 6 janvier dernier.

Malheureusement pour lui, les choses ont très mal tourné et il ne s’attendait pas à voir un tel raz de marée de commentaires négatifs à son sujet : nous avons pu lire des commentaires complètement fantaisistes sur le médecin !

Que pensez-vous du geste de Michel Cymès de se faire vacciner en direct à la télé ? #TPMP pic.twitter.com/9mnmjemqZt — TPMP (@TPMP) January 6, 2021

Michel Cymès : il balance tout sur sa vaccination contre la COVID19, s’agit-il d’un vrai vaccin ?

Alors que l’on a pu voir le médecin de 63 ans, Michel Cymès, se faire vacciner dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus, certains de ses détracteurs affirment qu’il s’agirait d’un faux vaccin et que tout cela ne serait qu’un énorme complot ! Mais cela était bien évidemment sans compter sur le franc parler de Michel Cymès qui ne garde pas sa langue dans sa poche : il a balancé toute la vérité à ce sujet, et tant pis si cette dernière n’est pas facile à entendre !

Michel Cymès : "Les critiques vis-à-vis de mes émissions, aucun souci. Mais je n'accepte pas les insultes. Comme quand Hanouna dit "Prends ton stéthoscope et mets-le toi où je pense…"" (LeParisien) pic.twitter.com/277B1HkNId — Nicolas Mlb (@NMalaboeuf) January 9, 2021

En effet, il a affirmé dans une vidéo pour Dr Good qu’il s’était bien fait vacciné car il travaille notamment avec des personnages âgées. N’hésitant pas à répondre à ses détracteurs qui l’accusent d’avoir utilisé un faux vaccin, ce dernier n’a pas hésité à prendre la parole en indiquant que tout cela n’était clairement pas possible.

Il a certifié qu’il avait bien été vacciné par du personnel de santé habilité et a vivement critiqué toutes celles et ceux qui écrivent de fausses rumeurs à ce sujet. Voilà qui devrait rassurer tous ses fans qui se posaient de sérieuses questions à son sujet !