Michel Cymes donne des conseils exclusifs pour mieux manger cet hiver !

Alors que selon certaines sources les français n’auraient jamais été aussi mal en point avec de très fortes prises de poids et maladies depuis la crise sanitaire du coronavirus depuis un an, certains ont impérativement besoin de prendre quelques conseils de la part de professionnels de santé certifiés.

En effet, comme vous pouvez le constater dans les dernières statistiques publiques, il se trouve que la situation ne fait vraiment que s’aggraver, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais à cause de la crise économique, il est malheureusement impossible pour des millions de foyers français d’aller voir un nutritionniste : les coûts qui sont associés sont beaucoup trop importants et ne peuvent pas être pris en charge par les personnes concernées.

Heureusement, Michel Cymes a décidé récemment de proposer aux français une méthode radicale pour pouvoir enfin prendre soin de soi en cette période qui est pour le moins très difficile à vivre pour les français.

Michel Cymes : ses conseils en exclusivité pour pouvoir bien manger pendant la pandémie !

Comme tout le monde le sait, le professionnel de santé et animateur Michel Cymes n’hésite jamais à prendre la parole et à dire haut et fort tout ce qu’il pense, même si cela ne plaît pas à certains qui n’hésitent pas à le tacler également. Il faut dire que ces derniers mois, l’animateur de France 2 s’est mis de nombreux français à dos, et à commencer notamment par les millions de français qui refusent de se vacciner.

Mais concernant ses conseils sur l’alimentation, nul ne doute que ses conseils devraient être bien plus suivis ! En effet, cela fait maintenant des années que l’on a pu le voir officier à la télévision pour prodiguer des conseils très utiles qui ont pu changer la donne pour des millions de personnes qui n’arrivaient pas à faire de régime.

Privilégier les aliments qui vous rassasient

Le premier conseil de Michel Cymes pour les français paraît au premier abord très évident, mais il n’est pour autant pas très simple à mettre en œuvre. En effet, il n’est pas forcément facile pour tout le monde de savoir comment choisir des aliments qui ne vous donneront plus faim. Pour cela, le docteur conseille principalement la pomme, les lentilles et le sarrasin qui sont particulièrement efficaces !

Dormez mieux pour avoir moins faim

Il se trouve que l’alimentation nous joue parfois des tours, et il se trouve que le stress et le sommeil peuvent avoir un gros impact sur votre faim ! Pour cela, nous vous recommandons de dormir au moins sept heures tous les soirs, sans quoi vous allez être beaucoup plus stressés. Et la finalité est dramatique : vous allez avoir faim !

N’attendez pas d’avoir faim pour manger

Si comme des millions de français vous attendez d’avoir faim pour pouvoir manger, et bien c’est une erreur assez tragique car vous allez toujours avoir faim par la suite ! Restez concentrés plutôt sur ce que vous mangez, notamment en veillant à bien mastiquer les différents aliments.

Choisissez des aliments qui n’ont que peu de calories

Enfin, le dernier conseil paraît également assez évident mais il mérite d’être rappelé. En choisissant des aliments qui seront beaucoup moins caloriques, vous allez améliorer votre alimentation d’une très belle façon.

Au lieu d’acheter des aliments industriels, dans la plupart des cas si vous réalisez vous même vos propres préparations vous allez pouvoir éviter les calories inutiles, tout en conservant du goût dans vos plats maison !