Michel Cymes : il déconseille à ses enfants de devenir médecin pour une raison « égoïste » !

Michel Cymes a bien voulu livrer quelques confidences à propos de ses 3 enfants

Médecin spécialiste très connu, Michel Cymes s’est surtout distingué par rapport à sa carrière de praticien. Il fait partie des médecins spécialistes de l’otorhinolaryngologie notoires, exerçant en France depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, le praticien a acquis suffisamment d’expériences lui permettant de parler et d’émettre une analyse pertinente sur un certain nombre de sujets. Michel Cymes a donc accordé une interview à Télé Star pour le grand plaisir des observateurs.

Cet entretien doit apparaître en kiosque ce lundi 21 septembre 2020. Outre son travail, Michel Cymes parle surtout de ses enfants au cours de cette fameuse interview dans laquelle les lecteurs peuvent découvrir une autre facette du praticien. Effectivement, le médecin de 43 ans est père de 3 enfants qui sont âgés respectivement de 23 ans, de 21 ans et de 5 ans. En être consciencieux, il semble prendre à cœur son rôle de père et de chef de famille si on se réfère à ses propos lors de cette récente interview accordée à Télé Star.

À cette occasion, Michel Cymes a clairement dit ce qu’il ne veut surtout pas pour ses enfants. Comme tous les papas, il souhaite bien sûr beaucoup de succès et une vie meilleure pour ses enfants. C’est pourquoi il s’oppose à l’idée de voir l’un de ses enfants devenir praticien ou médecin spécialiste comme lui. Michel Cymes connaît parfaitement les exigences et autres sacrifices imposés par la profession à ceux qui ont fait le choix de l’exercer.

S’il faut se référer à ses déclarations, Michel Cymes considérerait cela comme un véritable cauchemar si l’un de ses enfants suivait une étude de médecine. « Je les laisserai faire de la télé, même si ce n’est pas à l’ordre du jour, a-t-il confié. Si je leur ai déconseillé de faire médecine, c’était extrêmement égoïste de ma part. C’était pour ne pas faire un ulcère à chaque fois qu’ils passeraient un concours. Déjà, quand ils ont passé le bac, j’étais liquéfié » a-t-il déclaré. En bon père de famille, le célèbre médecin n’impose pas pour autant de véritables contraintes à ses enfants. Ces derniers sont toujours libres de faire ce qu’ils souhaitent.

Michel Cymes lancera bientôt une nouvelle émission

Dans ce contexte, Michel Cymes demeure avant tout un personnage actif et dévoué à son travail. S’il a accepté d’être interviewé par la presse, cela s’inscrit dans la lignée du lancement de sa nouvelle émission qui s’intitule « Prenez soin de vous« . Michel Cymes reste en effet le médecin le plus connu de France. Il compte bien s’appuyer sur cette notoriété pour assurer le succès de sa nouvelle émission, prochainement en diffusion.

Pour rappel, Michel Cymes a été la figure éducative des citoyens français dans le domaine de la santé pendant de nombreuses années. Il a présenté des émissions largement suivies dans l’Hexagone, pour donner de précieux conseils aux téléspectateurs. Michel Cymes explique d’ailleurs qu’il n’est pas contre le fait que ses enfants fassent carrière à la télévision. Le praticien de l’ORL est très présent dans la vie de ses enfants si bien que certains le qualifient de papa poule. En effet, le présentateur de l’émission » Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » les appelle régulièrement au téléphone pour prendre de leurs nouvelles.

Michel Cymes en parle d’ailleurs avec beaucoup d’émotions « Il y a encore peu de temps, je pouvais appeler l’aîné () six ou huit fois par jour… « . Cette situation illustre à quel point le natif de Paris est très attaché à ses progénitures.