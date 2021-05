Michel Cymes : il est complètement traumatisé par cette émission à laquelle il a participé…

Personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que Michel Cymes se trouve dans une aussi mauvaise posture. En effet, ce dernier a pu prendre la parole et tout raconter en exclusivité, même si pour certaines personnes cela ne va pas faire plaisir. On ne compte plus en effet le nombre de professionnels qui racontent leur mauvaise expérience à la télévision.

Dans certains cas de figure, cela peut être vraiment traumatisant, et le professionnel de santé a pu le prouver une fois de plus avec des messages très inquiétants que l’on a pu découvrir sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias français. Mais cette fois-ci, la déclaration du médecin est allée assez loin et elle pourrait avoir de graves répercussions. Cela concerne une émission mythique du service public à laquelle il a eu l’occasion de participer par le passé, et il semblerait qu’il n’en garde pas un très bon souvenir…

Michel Cymes traumatisé par son passage dans Télématin, il balance tout

Ce sont encore une fois des révélations fracassantes que l’on a pu découvrir concernant Michel Cymes. En effet, le professionnel de santé a pu prendre la parole en exclusivité sur ce qu’il a vécu en participant à cette émission. Peu de gens s’en souviennent, mais il se trouve que Michel Cymes a eu l’occasion de faire ses débuts à la télévision dans l’émission Telematin, dans les années 90.

A l’époque, le médecin n’était pas connu comme aujourd’hui, et on peut dire que celui-ci n’avait pas non plus la même attitude à l’antenne de France 2. Alors qu’il faisait face à une équipe déjà bien soudée, cela a été une véritable épreuve du feu pour Michel Cymes.

C’est dans une des fameuses vidéos de Topito que l’animateur français a pu décider de dévoiler une angoisse qui le traîne depuis maintenant une trentaine d’années. Il a raconté en effet qu’il avait failli perdre connaissance en plein direct dans l’émission mythique. Celle-ci était déjà diffusée en plein direct à l’époque, et on imagine en effet que pour une première télévision, la tension devait être vraiment énorme.

Plus étonnant encore, il a pu raconter qu’en revoyant encore à ce jour les images, Michel Cymes aurait une tachycardie. Une situation qui n’a rien de réjouissante, quand on sait que l’émission fait débat en ce moment, avec l’animateur Laurent Bignolas qui est de plus en plus controversé.

Telematin : l’émission est en train de tourner au véritable cauchemar

Personne n’aurait pensé que l’émission matinale de France 2 allait pouvoir être présentée dans une aussi mauvaise situation. En effet, cela fait plusieurs mois maintenant que Laurent Bignolas, le présentateur actuel, est dans la tourmente. On a pu le voir dans une émission récente où il a fait une remarque très déplacée.

Ce dernier a pu prendre la parole au moment où un chorégraphe était mis en avant lors d’une chronique, et il ne s’est pas privé pour faire une très mauvaise blague que certains ont d’ores et déjà pu qualifier de raciste. Pour l’animateur de France 2, on peut dire que c’est un très gros coup dur et qu’il ne s’attendait sans doute pas à vivre un moment aussi douloureux par la suite. La production de l’émission a même tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux à ce sujet, afin de s’excuser pour les propos de l’animateur Laurent Bignolas.