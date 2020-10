Michel Cymes : il est contre le port du masque dans la rue et le dit haut et fort ! Il explique pourquoi !

Alors que porter le masque est une mesure obligatoire, le célèbre médecin français Michel Cymes, explique pourquoi il ne porte pas de masque dans la rue.

Les propos de Michel Cymes sur le port du masque qui font à nouveau polémique

Invité par Laurent Ruquier dans On est en direct sur France 2, Michel Cymes était de passage sur le plateau ce samedi 10 octobre pour parler de son nouveau livre intitulé Sur l’amour. En tant que médecin et chirurgien, il a également été interrogé sur le contact avec les autres en cette période de crise sanitaire et aurait surpris les téléspectateurs lorsqu’il déclare ne pas porter de masque dans la rue. La France fait face à de nouvelles contaminations de coronavirus et le gouvernement de son côté ne cesse de durcir les mesures barrières afin de freiner de manière considérable, la propagation du virus. Toutefois, certains citoyens trouvent encore des raisons à mettre un masque servant à se protéger et protéger les autres.

Le médecin et animateur français était sur le plateau de Laurent Ruquier pour la promotion de son livre. Le présentateur de On est en direct ne s’est pas limité à lui poser des questions au sujet de son nouveau projet mais a voulu également avoir son avis sur les recommandations sanitaires auxquelles les français sont tenus depuis que l’on assiste à de nouvelles contaminations dans le pays. Le nouveau livre de Michel Cymes, Sur l’amour, est un projet commun avec Patricia Chalon. Si on s’en tient au titre de cet ouvrage, on s’attendrait uniquement à des notions romantiques mais le médecin n’a pas manqué d’indiquer qu’il y a ajouté aussi de nombreux détails liés à son corps de métier.

Michel Cymes refuse de porter le masque dans la rue

Alors que le présentateur aurait fait des remarques au sujet du « baiser » dans le livre de Michel Cymes en déclarant « Ce n’est pas ragoutant, ce qu’il y a dans un baiser », l’auteur de Sur l’amour qui a expliqué le contenu de son livre, a aussi ajouté « Et dans un baiser, effectivement, tout le monde sait qu’on s’échange énormément de bactéries et de virus, alors en ce moment… on évite ! ». Suite à cette réponse, Laurent Ruquier en a profité pour préciser qu’il n’est pas conseillé d’embrasser les gens actuellement à cause de la pandémie. Le médecin qui a essayé d’expliquer le processus de contamination, n’a pas hésité à prendre l’exemple sur lui-même en disant qu’il ne porte pas de masque dans la rue car selon lui, ce geste n’a pas d’efficacité.

Michel Cymes n’a pas changé ses positions sur le covid-19 d’autant plus qu’il a fait l’objet de nombreuses critiques sur ses points de vue par rapport à la pandémie du coronavirus lorsque celle-ci était encore à ses débuts en Europe. Quelques mois après, ce médecin spécialiste de l’ORL serait resté sur ses positions. Sans détours, il a conclu son propos en confiant à Laurent Ruquier qu’il embrasse son épouse même en cette période de pandémie.

En mars dernier, Michel Cymes avait été invité sur le plateau de C à vous et ses propos sur le coronavirus avaient créé une polémique sur les réseaux sociaux. En cette période, la France venait de franchir la barre de dix mille cas. Pour lui, cette maladie était une forme de grippe et avait rassuré les citoyens lorsqu’il déclarait « J’ai probablement trop rassuré les Français. Mais en même temps, comment les inquiéter, peut-être de façon excessive, alors que l’on n’a pas de données qui permettent de dire que ça va être aussi catastrophique qu’aujourd’hui ? ». Après son passage dans cette émission, il était devenu la cible de plusieurs personnalités politiques. Le célèbre médecin et animateur de radio-télé, revient sur sa position et dit ne pas porter de masque dans la rue car cela serait inutile.