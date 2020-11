Michel Cymes : il fait une tribune cinglante sur la seconde vague de Covid-19 !

Ce jeudi 29 octobre, alors qu’il animait sa tribune médicale sur RTL comme à son habitude, Michel Cymes s’est enflammé et a exigé des politiques et des experts scientifiques qu’ils ne laissent plus manipuler par les « charlatans ». Une chronique à couper au couteau !

Aurions-nous pu éviter une deuxième vague ?

Alors que ce mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron annonçait en catastrophe sa décision de confiner la France entière pour la seconde fois jusqu’au 1er décembre, 7 mois après la première phase de confinement, une question est sur toutes lèvres : aurions-nous pu éviter une deuxième vague de covid-19 ?

Alors que le virus s’abat de nouveau sur toute la France, et que les nouveaux cas positifs se comptent quotidiennement par dizaines de milliers, le pays qui, selon les mots du président il y a quelques semaines, était « prêt » à affronter cette nouvelle vague semble déjà débordé par la situation.

Jeudi 29 octobre, lors de la matinale d’Yves Calvi, Michel Cymes a souhaité pointer du doigt quelque chose de douteux, et plus particulièrement la « discorde entre les pessimistes et les rassuristes ».

Pour le médecin : « On entend beaucoup de politiques et de scientifiques s’exprimer depuis des mois sur ce qu’il aurait fallu faire, ce qu’on aurait pu éviter, sur les mesures évidentes qui n’ont pas été prises… “, mais la vérité c’est que personne ne sait rien, et que les Français ne savent plus qui croire et à qui accorder leur confiance.

Et à la question « qui faut-il croire ? », Michel Cymes en a rajouté une couche en répondant IBceux qui disent qu’on n’en sait rien ».

Entre doute, fake news et fausses découvertes

D’après le médecin, cela fait 7 mois que les experts, scientifiques, médecins, oncologues et les « plus grands spécialistes français, en épidémiologie ou en maladie infectieuse » parlent tous les mois d’une nouvelle solution, d’un remède miracle ou « d’un traitement efficace à coup sûr » comme cela a récemment été déclaré. Pourtant, à peine quelques jours ou quelques semaines après « on n’en parle plus ».

Pour ce chirurgien et médecin français, spécialisé dans l’oto-rhino-laryngologie (ORL), ce manque de discernement et de ressource est lié à la formation de ces experts : ‘Nous, médecins, nous avons été formés durant nos études, et tout au long de notre pratique quotidienne à rassurer le patient, et pour que vous soyez rassurés, vous devez avoir face à vous quelqu’un sûr de lui’.

Le problème aujourd’hui c’est que nombre de ces spécialistes se sont trompés en affirmant telle ou telle chose, car personne ne sait rien à propos de ce virus.

Michel Cymes avait lui-même donné son avis sur le sujet. Pour le médecin, le virus « disparaîtrait avec les beaux jours ».

Confinement 2e épisode

Quelques heures à peine avant le coup de départ du deuxième confinement, le présentateur de l’émission Yves Calvi s’est autorisé une dernière question à l’attention de Michel Cymes : ‘Pensez-vous que les scientifiques ont, aujourd’hui, compris la leçon ?’”

D’après le médecin et chirurgien français, ils sont « de plus en plus nombreux à ne plus oser prévoir l’avenir » par peur de perdre encore un peu plus de crédibilité face au grand public.

Le problème majeur de cette mise en retrait pour Michel Cymes est que : « Si vous additionnez la perte de crédibilité du corps médical et la peur des spécialistes à pronostiquer quoi que ce soit, vous laissez la place aux charlatans ».