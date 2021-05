Michel Cymes sous le choc : le comportement des français l’inquiète de plus en plus !

Alors que le gouvernement d’Emmanuel Macron a pu prendre une décision assez radicale récemment, il se trouve que personne ne s’attendait à ce que des personnalités françaises comme Michel Cymes décident purement et simplement de prendre la parole à ce sujet. En effet, bien que le chef de l’état et les ministres aient décidé de faire des efforts pour faciliter la vie des français, cela ne ravie pas certains professionnels de santé.

Pourtant, pour certains professionnels, comme les restaurants mais aussi toutes celles et ceux qui travaillent dans le monde du tourisme, c’est une époque cruciale que nous sommes tout juste en train de vivre. Alors que la campagne de vaccination a mis beaucoup de temps à démarrer dans tout le pays, certains français se demandent aujourd’hui ce qu’il en sera dans les prochains mois, et notamment les médecins comme Michel Cymes…

Michel Cymes se fait vacciner et crée la polémique, il est accusé de faire de la propagande

Alors que le médecin et l’animateur Michel Cymes a pu décider très récemment de prendre la parole au sujet du coronavirus, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’il allait pouvoir mettre en scène sa vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On savait d’ores et déjà que, par le passé, le célèbre médecin n’avait pas hésité une seule seconde à évoquer les français qui sont contre les vaccins.

Ce mouvement, qui concerne aujourd’hui de plus en plus de personnes dans tout le pays, est très inquiétant pour l’animateur et médecin que l’on peut voir sur France 2 notamment. Mais pour être tout à fait cohérent, Michel Cymes a décidé de prendre une décision radicale. En effet, il a tout simplement choisi de se faire filmer en train de se faire vacciner. Une décision très importante pour lui, mais qui n’a pas du tout plu à certains de ces fans. Il a notamment pu être accusé de faire de la propagande pour le gouvernement.

Malheureusement, cette situation a été très compliquée à gérer pour l’animateur et médecin, qui a voulu bien faire en étant tout à fait honnête. Mais loin d’écouter les critiques, Michel Cymes préfère avant toute chose se concentrer sur son rôle de prévention en tant que professionnel de santé. C’est ainsi qu’il a pu à nouveau prendre la parole contre toute attente en ce qui concerne la crise sanitaire, et autant dire que ses propos sont assez alarmants…

Michel Cymes fait une annonce alarmante pour tous les français

On peut le dire : Michel Cymes n’est pas du tout serein actuellement. Comme on a pu l’entendre dans sa dernière chronique sur la radio RTL, Michel Cymes n’a pas hésité une seule seconde à prendre la parole en ce qui concerne les gestes sanitaires, et il a très peur que les « mauvaises habitudes » reviennent à nouveau.

Alors que nous sommes en train de vivre un moment très important actuellement, personne n’aurait pu imaginer que le médecin allait pouvoir être aussi alarmiste. En effet, bien que nous ayons récemment appris de bonnes nouvelles de la part du gouvernement et du premier ministre Jean Castex, il se pourrait bien que la donne change complètement pour cet été. Toutefois, les français n’ont pas envie de repartir à nouveau dans un confinement, et dans une période de couvre-feu…