Michel Cymes balance tout : accusé de plagiat dans sa chronique à la radio, il donne enfin les vraies raisons !

Pour tous les plus grands fans de l’animateur et professionnel de santé Michel Cymes, c’est encore un coup dur que certains ne supporteront pas plus longtemps. Il se trouve en effet que l’animateur est au plus mal depuis des accusations de plagiat dont il a été la victime. Si pour certains téléspectateurs fidèles, Michel Cymes reste encore à ce jour un des plus beaux exemples de réussites à la française, pour d’autres c’est un vrai scandale et celui-ci ne devrait tout simplement plus être présenté à l’antenne.

Il faut dire que désormais, depuis maintenant plusieurs années, les langues ne font que se délier pour les personnalités françaises, et les victimes n’hésitent plus une seconde à tout dénoncer même si parfois cela ne plaira clairement pas à tout le monde.

Concernant l’animateur Michel Cymes, c’est heureusement des faits qui n’ont pas une très grande gravité qui ont été mis en cause, concernant à ce que l’on a pu lire récemment sur d’autres animateurs très populaires en France.

Michel Cymes fait ses excuses devant la France entière : un message qui ne passe pas pour certaines personnes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michel Cymes (@michelcymes)

Personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à un tel message de la part de Michel Cymes. Il faut dire en effet que le professionnel de santé ne mâche pas ses mots, et il n’hésite pas à dire très haut et fort ce qui peut le déranger parfois dans certains cas de figure où il estime que des bornes ont été dépassées. Mais cette fois-ci, le médecin a reconnu lui même ses fautes et s’est même excusé contre toute attente.

Alors que certains n’attendent pas que Michel Cymes réagisse à de telles accusations, celui-ci ne s’est vraiment pas défilé et a décidé de tout assumer étant selon lui fautif. C’est ce que l’on a pu découvrir récemment, alors qu’il avait été accusé de plagiat. Néanmoins, Michel Cymes a tenu à expliquer son geste, bien qu’il assume complètement le plagiat dont on l’accuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michel Cymes (@michelcymes)

Bien que certains français lui reprochent donc son geste, il semblerait que Michel Cymes soit bel et bien décidé à donner sa propre vérité pour pouvoir tout expliquer et qu’il n’y ait ainsi plus aucun malentendu concernant ses prochaines prises de parole, qui sont parfois très contestées par l’opinion publique.

Michel Cymes explique tout sans aucun détour : il n’a pas hésité à faire un plagiat mais il s’explique

C’est en effet un message troublant que certains auditeurs avaient pu entendre sur la radio RTL il y a de cela quelques jours. En effet, il se trouve que Michel Cymes avait repris un article du journal Le Monde que l’on pouvait retrouver sur le web.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michel Cymes (@michelcymes)

Mais si certains ont pu voir que l’animateur Michel Cymes avait donc plagié l’article du journaliste de Le Monde, Michel Cymes s’est expliqué sur le site internet de la radio RTL pour clore le malentendu. Il s’est excusé très ouvertement, et cette fois-ci en citant sa source : heureusement, pour cette fois-ci, cela n’était pas un message d’excuses plagié sur un autre même si la situation aurait été assez cocasse !