Michel Drucker avec un livre ? Il voudrait s’ouvrir un peu plus au public dans un nouvel ouvrage !

Celui qui est très attendu pour la présentation de son émission aurait un projet qui pourrait donc combler toutes les attentes. Il est important de préciser que Michel Drucker a été très malade il y a quelques mois, il a donc entamé une longue convalescence afin de retrouver au plus vite la forme et les plateaux de tournage. Vous vous souvenez sans doute de l’opération du coeur, le triple pontage coronarien a donc été réalisé à temps. Selon les confidences partagées par Voici, l’animateur aurait même subi une autre opération, car sa cicatrice était infectée.

Quel sera le projet de Michel Drucker ?

L’animateur âgé de 78 ans est très apprécié à la télévision, il a eu l’occasion de collaborer avec les plus grands, mais les fans étaient dans l’attente de nouvelles. Il avait notamment pu révéler à RTL qu’il avait passé de nombreuses heures sur la table d’opération. Toutefois, même si la situation a été difficile avec les interventions, Michel Drucker a affirmé qu’il avait été très bien soigné par le corps médical.

Michel Drucker est souvent décrit comme le dinosaure de la télévision puisqu’il cumule tout de même 57 ans de carrière .

. Contrairement aux idées reçues, tout au long de sa carrière, il ne se serait jamais arrêté de travailler.

Il pourra également retrouver les plateaux de tournage puisque le nouveau numéro de Vivement dimanche sera proposé le 28 mars comme le révèle Le Parisien.

Dans les colonnes de Télé Loisirs, nous pouvons également découvrir que Michel Drucker aurait un projet. Aucune information complémentaire n’est partagée et il faudra être patient pour savoir ce qu’il prépare si toutefois cela est véridique. Dans tous les cas, l’article présenté le 1er mars mentionne une envie de Michel Drucker, celle de s’ouvrir un peu plus à son public et de manière intime. De ce fait, certains ont rapidement pensé à un livre qu’il aurait pu commencer par exemple pendant sa convalescence.

Ce sont bien sûr des spéculations qu’il faut prendre avec des pincettes et il faudra attendre pour savoir si Michel Drucker prépare un tel projet qui pourrait satisfaire tous les fans qui sont impatients de le retrouver à la télévision. Il faut aussi noter que le quotidien de l’animateur a été rythmé par la crise sanitaire, sa rééducation et le repos.

"Vivement dimanche" : on connaît la date du grand retour de Michel Drucker https://t.co/MuO7J4znvy pic.twitter.com/yfEbMnTtb9 — Paris Match (@ParisMatch) February 26, 2021

Un éventuel livre baptisé, ça ira mieux demain

Si toutefois la thèse de ce livre se concrétise, le titre « ça ira mieux demain » pourrait être utilisé comme le mentionne le site Internet. De ce fait, Michel Drucker pourrait se confier à tous les fans notamment en évoquant les peurs, la volonté tenace de cet homme ou encore les douleurs qui ont pu impacter son chemin. Il est important de préciser que le présentateur de Vivement Dimanche ne s’attendait sans doute pas à une telle situation puisqu’il est aussi renommé pour prendre soin de sa santé.

Il avait d’ailleurs pu le témoigner à maintes reprises sur les plateaux de télévision, Michel Drucker semblait avoir une hygiène de vie très spécifique. Dans tous les cas, cette épreuve pourrait alors nourrir ce livre dont la sortie pourrait être faite le 29 avril prochain. Si cela est réel, le présentateur de France Télévisions a sans doute travaillé pendant sa convalescence sur l’écriture de cet ouvrage qui ne sera par contre pas le premier. Les fans savent qu’ils ont déjà plusieurs livres de cet homme dont le succès n’est plus à prouver.

En effet, il avait proposé une autobiographie et les exemplaires avaient rapidement été écoulés dans les différentes librairies. Il faudra désormais attendre le 28 mars pour le retrouver.