Michel Drucker balance tout : la vérité tragique concernant son opération qui aurait pu lui coûter la vie !

Depuis la conférence de presse de France Télévisions où on a enfin pu voir Michel Drucker après des mois d’absence, personne ne s’attendait à ce que depuis le présentateur mythique de France 2 prenne à nouveau la parole pour raconter la vérité sur tout ce qu’il a traversé ces derniers temps…

Michel Drucker : son retour qui était prévu sur France 2 n’a pas pu avoir lieu, les téléspectateurs sont très inquiets !

C’est tout d’abord l’été dernier que les téléspectateurs avaient appris avec le plus grand désarroi que leur animateur favori Michel Drucker n’allait pas pouvoir faire son grand retour sur France 2 dans l’émission Vivement Dimanche. En effet, tout le monde se demandait où était-il passé plus précisément, et c’est malheureusement à la rentrée du mois de septembre que tout le monde a pu constater qu’il n’était plus présent à l’antenne. Malheureusement, Michel Drucker n’était clairement pas prêt à reprendre l’antenne à ce moment de l’année, et ce n’était alors que le début d’un très long cauchemar.

#VivementDimanche: Aprés ses ennuies de santé, #MichelDrucker reconfirme sur #RTL son retour sur @France2tv vers Fin Mars: "On ne raccroche pas dans notre métier, ce sont les téléspectateurs qui raccrochent pour nous. Je la vivrai jusqu'au bout, sauf si un jour on me zappe". pic.twitter.com/cMOfBD6bgK — @Mediasinfos 📺📻📸📰 (@Mediasinfos) January 9, 2021

Complètement absent des écrans radars pendant plusieurs mois, laissant les téléspectateurs de France 2 très inquiets, ce n’est que cette semaine que nous avons finalement pu voir de nouveau Michel Drucker, lors de la conférence de presse pour le groupe France Télévisions. Bien que l’animateur ait décidé d’accorder quelques interviews avant de donner sa version des faits dans la conférence de presse de France 2 quant à son retour éventuel à l’antenne, on a également pu prendre connaissance de nouvelles connaissances concernant son état de santé dans une nouvelle interview qui vient tout juste de paraître.

Il faut dire que Michel Drucker paraît très pressé de revenir à l’antenne, mais pas sous toutes les conditions. Par ailleurs, par rapport au contexte sanitaire actuel que nous vivons à cause de la crise du coronavirus, Michel Drucker n’a pas hésité à préciser qu’il pourrait éventuellement se faire vacciner avant de reprendre son émission phare Vivement Dimanche avec ses invités… et dans la mesure du possible sans masque !

Michel Drucker donne de ses nouvelles : « Je suis encore en rééducation pour un mois. Je vais beaucoup mieux. Je serai là au printemps » #RentréeFTV2021 pic.twitter.com/Punk101cI2 — Eric Floux (@EricFloux) January 5, 2021

Michel Drucker : la vérité sur l’opération qui a duré 7 heures et dont il a pu revenir vivant !

C’est dans une interview accordée au magazine La Meuse que l’on a pu découvrir toute la vérité sur l’opération qu’il a subi encore récemment. Après un problème de thyroïde, tout s’est empiré par la suite : sa dentition a été affectée et la bactérie qui l’a touchée est allée jusqu’au cœur ainsi qu’à un rein. Mais bien que cela soit une situation déjà grave, cela ne s’arrête pas là !

Comme on a pu le savoir, c’est surtout une de ses jambes qui a été le plus touchée : il a même failli être amputé de cette dernière si la situation continuait à s’empirer. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Michel Drucker est ressorti complètement transformé de cet épisode de sa vie. Comme il le confie, il a même perdu plus de kilos depuis ces derniers mois.

Même s’il commence à se remettre tout doucement de cette épreuve dont il n’aurait peut-être jamais pu se relever, Michel Drucker se confie en disant que son état s’améliore de jour en jour même s’il devra attendre encore quelques mois avant un retour éventuel à l’antenne de France 2. En effet, cela ne pourrait pas se faire avant le mois de mars ou avril selon les toutes dernières estimations !