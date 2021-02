Michel Drucker : c’est horrible, il ne peut plus sortir de chez lui depuis sa tragique hospitalisation !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en cette saison hivernale de l’année 2021, rien ne sourit à l’animateur mythique de France 2, Michel Drucker. Personne ne pensait à ce que ce dernier ne soit aussi mal en point que cela a pu surprendre tout le monde qui a été pris de court.

Alors que les téléspectateurs auraient pu penser qu’ils allaient pouvoir retrouver l’animateur phare de Vivement Dimanche depuis le mois de septembre, ces derniers sont très déçus de voir que ce n’est pas du tout le cas malheureusement ! En effet, Michel Drucker a enchaîné les mauvaises expériences depuis quelques mois..,

Michel Drucker : une opération qui a mal tourné, il aurait même pu y laisser la vie selon les spécialistes !

C’est avec la plus grande douleur que l’on a pu apprendre des nouvelles affreuses concernant Michel Drucker, l’animateur mythique de France 2 qui est vraiment au plus mal. Alors qu’il est réputé pour être un animateur reconnu pour sa grande forme physique, personne ne pouvait être en droit de s’attendre à ce qu’il ait de problèmes de santé aussi graves.

Ces dernières semaines, l’animateur Michel Drucker est heureusement sorti du silence, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a jamais été aussi bavard qu’en ce moment ! Il ne fait que multiplier les nombreuses apparitions dans les médias et celui-ci est très attendu pour ses prochaines émissions de télévision sur France 2.

Reviens nous vite en forme mon Michel ! T'es un homme courageux 🙏🏻🙏🏻 #MichelDrucker pic.twitter.com/VSo3htLqph — Thibault (@T_DuboucherOff) September 30, 2020

Malheureusement, cela ne devrait pas être pour tout de suite et on le devrait donc revoir Michel Drucker que dans plusieurs mois sur France 2, si l’on en croit ses toutes dernières déclarations. Il a par exemple pu prendre la parole lors de la dernière conférence de presse du groupe France Télévision : on ne s’attendait pas à voir l’animateur de Vivement Dimanche évoquer son retour alors qu’il a tout juste vécu une période difficile et très compliquée dernièrement.

Comme il le racontait d’ailleurs dans une de ses prises de parole, il espérait bel et bien revenir à l’antenne de France 2 une fois qu’il serait vacciné et sans masque dans la mesure du possible. Mais aujourd’hui, alors que la campagne de vaccination de la France tourne au fiasco selon certains français qui se plaignent de la situation, l’animateur a-t-il pu bénéficier des soins qu’il attend avec la plus grande impatience ?

Michel Drucker fait des révélations sur sa vie actuelle : il passe beaucoup de temps à son domicile !

Personne ne s’attendait à ce que Michel Drucker, l’animateur de Vivement Dimanche sur France 2, ne prenne la parole une nouvelle fois sur un sujet aussi brûlant ! Les polémiques sur les sujets liés à la santé s’embrasent très vite en ce moment, c’est le moins que l’on puisse dire !

Mais c’est dans les colonnes du magazine Gala que Michel Drucker n’a pas hésité une seule seconde à prendre la parole. En effet, l’animateur n’hésite jamais une seule seconde à dire haut et fort ce qu’il pense dans les médias, même si cela ne plaît pas toujours à l’opinion publique comme on a parfois pu le voir dans des déclarations assez choquantes de ce dernier.

Il raconte en effet ne plus sortir de chez lui car il a peur d’attraper la bronchite ou par exemple la COVID-19, ce qui pourrait mettre sa santé en péril.

Il s’est par ailleurs montré très inquiet et a affirmé sans aucun complexe qu’il se pourrait qu’il l’ait pas la même « pêche » qu’avant : il ne s’était jamais arrêté de travailler pendant aussi longtemps !