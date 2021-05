Michel Drucker complètement sous le choc, son émission Vivement Dimanche est menacée

Alors que de nombreux fans de Michel Drucker se faisaient une grande joie de retrouver l’animateur mythique sur l’émission Vivement Dimanche que l’on peut voir désormais chaque semaine avec des invités tous plus exceptionnels les uns que les autres, Michel Drucker va devoir clairement revoir sa copie, et cela risque de faire très mal pour l’animateur de France 2.

En effet, pendant de nombreux mois, il se trouve que l’on a pu entendre parler de nouvelles assez terribles en ce qui concerne Michel Drucker, et pendant quelque temps, certains auraient même pu penser contre toute attente que l’animateur n’allait jamais pouvoir être de retour à l’antenne de France 2. Mais heureusement il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner l’animateur qui ne se laisse clairement pas abattre, comme on a pu le voir une nouvelle fois dans les dernières interviews qu’il a pu réaliser contre toute attente.

Avec des mois assez difficiles qu’il a pu vivre en pleine crise sanitaire du coronavirus, Michel Drucker s’est en effet confié à plusieurs reprises sur la vie difficile qu’il a pu avoir pendant que la France était alors en train de vivre un confinement vraiment terrible dans tout le pays. L’animateur s’est même confié pour dire haut et fort que si son état n’allait pas pouvoir s’améliorer après une des opérations qu’il a eues, il aurait préféré en effet être purement et simplement « débranché ». Une décision qui est assez radicale pour l’animateur, mais heureusement, celui-ci est de retour à l’antenne sur France 2.

Michel Drucker dans la tourmente, son émission Vivement Dimanche va changer de formule

À peine de retour à l’antenne de France 2, on a pu apprendre contre toute attente qu’un animateur de 78 ans avait malheureusement décidé de faire des modifications radicales dans son émission. Cela ne risque malheureusement pas de faire plaisir à certains téléspectateurs de l’animateur qui n’ont qu’une hâte en attendant clairement le retour de Michel Drucker chaque dimanche. Il faut dire que chaque semaine, l’animateur peut se féliciter de proposer un grand programme de qualité que personne n’aurait pu s’attendre à voir plus tôt dans le passé.

Mais alors que les téléspectateurs sont de nouveau habitués à voir l’animateur de France 2 animer de nouvelles émissions toutes plus dingues que les autres, ces derniers vont malheureusement devoir être de nouveau perturbés par un très grand changement que l’on s’apprête à voir dans cette émission.

C’est donc dans ce contexte que l’animateur a pu prendre une décision radicale, qui va avoir un très gros impact pour toutes celles et ceux qui souhaitaient se rendre dans le public de l’émission notamment, car Michel Drucker a tout simplement décidé de ne plus faire l’émission avec du public !

Vivement Dimanche : pas du public dans la nouvelle formule, les téléspectateurs protestent

C’est donc une toute nouvelle formule de Vivement Dimanche que l’on s’apprête à avoir prochainement et on peut dire que celle-ci va faire beaucoup de bruit. On a en effet pu comprendre dans la dernière déclaration de l’animateur que sa prochaine émission ne comporte plus de public.

Dans sa nouvelle version de l’émission, Michel Drucker espère en effet pouvoir proposer une émission bien plus chaleureuse que celle que l’on a pu voir par le passé : de quoi surprendre les téléspectateurs, c’est le moins que l’on puisse dire !