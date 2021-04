Michel Drucker, ses « dernières volontés » dévoilées lors de son opération du coeur

C’est un grand retour en fanfare que l’on a pu voir avec Michel Drucker ces dernières semaines, qui est une nouvelle fois à la tête de l’émission Vivement Dimanche sur France 2. On se souvient notamment de son retour plein d’émotions que l’on avait pu voir avec de nombreux humoristes français. Parmi eux, on avait pu voir notamment Gad Elmaleh qui a pu mettre en avant Michel Drucker avec les yeux remplis d’admiration pour son ami.

Mais pour autant, Michel Drucker a pu vivre un vrai calvaire en 2020, et la crise sanitaire du coronavirus n’a pas arrangé les choses. Bien que l’animateur soit réputé pour être particulièrement efficace à tous points de vue et notamment dans le sport, c’est avec la plus grande tristesse que nous avons appris son hospitalisation ces derniers mois.

Michel Drucker : sorti de l’hôpital, il fait des déclarations étonnantes

Si on savait que Michel Drucker était un très grand sportif, personne ne soupçonnait il y a de cela un an qu’il vivait une période très difficile dans sa vie. Alors qu’il est sorti d’affaire, il a pu faire des déclarations sur cette période difficile qu’il a eu l’occasion de vivre. En effet, les opérations cardiaques qu’il a subi auraient être pu fatales pour lui. On imagine que certains téléspectateurs ne s’en seraient jamais remis…

Dans une récente interview, Michel Drucker n’a même pas hésité à dire qu’il avait failli perdre la vie, avec des « saignements au cerveau » qui font froid dans le dos, ainsi que d’une « endocardite infectieuse » qui a été foudroyante. Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour Michel Drucker, bien au contraire. On a pu découvrir qu’il avait pu aller encore plus loin, avec un message qu’il avait laissé qui fait froid dans le dos.

Depuis le début de sa carrière, Michel Drucker a fait un parcours sans faute : peu de personnes peuvent se féliciter d’avoir une longévité aussi importante dans le monde de la télévision. Toutefois, c’est avec la plus grande stupéfaction que l’on a pu apprendre ses dernières volontés…

Michel Drucker balance tout avec un message poignant, « qu’on me débranche »

Il n’est pas rare d’entendre dans les médias des récits impressionnants de françaises et de français qui décident de se laisser aller après avoir pu lutter difficilement contre une maladie. Concernant Michel Drucker, on a pu apprendre qu’il avait fait une déclaration étonnante avant d’être opéré.

Il peut arriver en effet qu’après une opération, des séquelles graves apparaissent, et celles-ci sont parfois insurmontables pour les personnes concernées. Mais le plus dur, c’est sans aucun doute pour les proches de ces personnes malades, qui doivent vivre avec la maladie d’un être cher, qui ne sera plus jamais comme avant.

C’est sans doute pour cette raison que Michel Drucker aurait demandé à ce qu’on le « débranche », juste avant de rentrer dans une salle d’opération qui devait se faire à coeur ouvert. Des volontés que le chirurgien n’aura heureusement pas besoin de réaliser, car depuis ce temps Michel Drucker s’est remis de cette épreuve et il est en pleine forme !