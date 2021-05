Michel Drucker en bonne compagnie avec Brigitte Macron à l’hôpital, découvrez ces révélations

On peut dire que depuis maintenant plusieurs mois, l’animateur Michel Drucker a un agenda médiatique bien rempli ! S’il n’a pas fait parler de lui pendant l’année 2020 en France suite à des soucis vraiment terribles pour sa santé, il apparaît en pleine forme en ce moment, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, tous les dimanches, il revient à l’antenne de France 2 pour présenter une émission qui est vraiment incroyable : Vivement Dimanche !

Michel Drucker fait son grand retour sur France 2 : les chiffres décollent

A l’antenne de France 2 depuis maintenant plusieurs années, les téléspectateurs ont été très nombreux à envoyer des lettres à la chaîne pour le retour de Michel Drucker. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu pour l’animateur qui a pu vivre un très gros calvaire ces derniers mois. Mais depuis maintenant quelques semaines, les téléspectateurs sont vraiment ravis car ils peuvent de nouveau voir des émissions de Michel Drucker tous les dimanches en exclusivité !

Tout le monde se souvient de l’appréhension de Michel Drucker à revenir sur l’antenne de France 2. Dans les dernières interviews que l’on avait pu lire en ce qui le concerne, l’animateur de France Télévisions n’avait pas hésité une seule seconde à dire haut et fort qu’il était assez inquiet pour son retour, espérant retrouver la fougue qu’il avait par le passé.

Après avoir vécu un drame terrible ces derniers mois, on a toutefois appris une nouvelle complètement dingue en ce qui concerne Michel Drucker. Le présentateur aurait en effet été en relation avec Brigitte Macron, la compagne du chef de l’état Emmanuel Macron, pendant qu’il était à l’hôpital. Des déclarations assez étonnantes et qui n’ont pas du tout plu à certains fans de Michel Drucker qui y voient encore une fois des liens trop étroits entre le pouvoir et les médias.

Michel Drucker soutenu par Brigitte Macron pendant son séjour à l’hôpital, les révélations enfin expliquées…

C’est une nouvelle complètement dingue que l’on a pu apprendre dans le magazine Culture médias que l’on peut entendre sur Europe 1. En effet, à chaque émission, l’animateur Philippe Vandel reçoit des personnalités médiatiques assez importantes, et c’est notamment dans cette émission que Michel Drucker est revenu sur le sujet de son hospitalisation.

Il a avoué qu’il avait reçu un message d’Emmanuel Macron pour lui dire de tenir bon, ce qui a pu le rendre fou de joie ! Mais cela était sans compter sur le fait que Michel Drucker ait révélé qu’il parlait de temps en temps avec Emmanuel Macron, parlant de lui comme un vrai personnage « hors norme ».

Brigitte Macron : sa fille cardiologue a travaillé dans l’hôpital…

Avec autant de connaissances en politique, on imagine que les relations entre Michel Drucker et Emmanuel Macron doivent être animées. Mais lors de son passage à l’antenne, Michel Drucker a également avoué qu’il avait tout le soutien de Brigitte Macron. Il a pu avouer que sa fille cardiologue était justement dans le service où pouvait se trouver Michel Drucker pendant son séjour à l’hôpital.

Une occasion unique pour Michel Drucker de nouer des liens avec la première dame de France, qui pourrait peut être bien un jour se retrouver sur le fameux divan rouge de l’animateur mythique !