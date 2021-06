Michel Drucker fait de nouvelles déclarations choquantes sur son hospitalisation, il explique comment il a tenu le coup !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations complètement dingues en ce qui concerne l’animateur de télévision Michel Drucker. En effet, on peut clairement dire que ce dernier n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il peut être en mesure de penser, même si cela peut parfois lui causer de graves problèmes.

En effet, l’animateur Michel Drucker a pu vivre une année catastrophique, comme on a pu le découvrir ces derniers mois où il a enfin pris de nouveau la parole. Pour Michel Drucker, c’est en effet une sorte de renaissance qu’il peut vivre depuis quelque temps et tout le monde peut se féliciter de pouvoir le retrouver une nouvelle fois dans son incroyable émission Vivement Dimanche. En effet, depuis maintenant quelques semaines, on peut retrouver l’animateur mythique de France Télévisions dans de nouvelles émissions toutes plus dingues les unes que les autres.

À l’heure où il se trouve que Michel Drucker peut parfois être d’ailleurs très direct dans ses prises de paroles, il en a profité pour pouvoir rattraper tout le temps perdu et ainsi se confier sur des mois difficiles qu’il a eu l’occasion de vivre encore récemment. En effet, l’animateur a même pu penser qu’il ne pourrait jamais revenir à l’antenne, et c’est même avec le cœur lourd qu’il a pu même à un moment donné demander à ses patrons de chaîne de prendre une décision radicale.

Michel Drucker prend la parole, il fait ses adieux à ses patrons à l’hôpital

Alors que Michel Drucker était au plus mal, on a pu apprendre en effet que l’animateur mythique de Vivement Dimanche avait pu récemment convoquer ses patrons de chaîne de France 2 pour pouvoir leur faire une déclaration assez émouvante. En effet, persuadé qu’il n’allait peut-être pas pouvoir survivre à l’opération assez douloureuse qu’il a pu subir, Michel Drucker a en effet déclaré vouloir rencontrer ses patrons de chaîne pendant qu’il était à l’hôpital pour pouvoir faire ses adieux.

Heureusement on sait aujourd’hui que le pire ne s’est pas produit pour Michel Drucker et aujourd’hui il est de retour à l’antenne sur France 2 avec une nouvelle saison assez exceptionnelle de Vivement Dimanche. En revanche, dans l’émission de son ami Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, Michel Drucker en a profité pour pouvoir faire des révélations assez folles sur tout ce qui a pu l’aider pendant les journées très difficiles qu’il a pu subir. En effet, on sait que Michel Drucker est une personnalité très forte, mais on se doute également que ces mois à l’hôpital ont aussi été très difficiles à vivre pour lui, c’est le moins que l’on puisse dire.

Michel Drucker raconte ce qui a pu le faire tenir pendant sa prise en charge

C’est donc contre toute attente que Michel Drucker a pu lancer un grand message d’espoir en direct dans Touche pas à mon poste. gé de 78 ans, personne n’aurait pu imaginer que Michel Drucker ait un mental aussi fort.

D’ailleurs, c’est ce qu’il affirme avoir pu lui faire tenir jusqu’à cette date. Une révélation assez incroyable que l’on a pu entendre et qui fait assez froid dans le dos, bien que cela soit un message rassurant !